半導體通路商益登 明年營運持續增長

半導體通路商益登（3048）於18日舉行發表會，該公司董事長曾禹旖表示，第4季表現估計將與第3季持平，今年成長性受到長短料影響，但估計明年還是會維持成長態勢。

益登第3季合併營收為293.56億元，季增25.4％，但年減2.8％，是歷史第四高水準，其今年業績表現受到產品組合、網通晶片缺貨、產業鏈長短料與匯率走勢等因素影響，沒有展現出強勁的成長力道，累計前三季合併營收為773.06億元，年增3.1％。

在獲利方面，益登第3季獲利為2.98億元，季增25.6％、年增30.5％，每股純益為1.22元，累計前三季獲利為8.03億元，年增78.8％，每股純益為3.28元。

展望第4季，曾禹旖指出，產業目前進入修正階段，估計益登本季營收將與第3季持平，至於明年上半的市況，就看長短料的解決情形如何，下半年應當仍可持續有各種新應用帶來的動能。目前汽車應用需求相當強勁，資料中心應用也是很大的驅動力。整體而言，明年從半導體業看來，還是有很好的機會。