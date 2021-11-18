落實公司治理 群聯董座潘健成請辭 仍任執行長

群聯電子（8299）董事長潘健成於今（18）日主動辭任董事長暨董事職務，但仍擔任執行長，群聯董座職缺由顏暐駩接任。

群聯指出，潘健成向董事會說明，他於民國105年所發生的財報事件尚在訴訟階段，縱其依法繼續擔任公司董事長資格不受任何影響，潘健成仍期符合公司治理的高標準，因此經審慎考量以及公司長期發展規劃後，主動辭任群聯董事長暨董事職務，群聯董事會為此表示惋惜並尊重潘健成的決定。

群聯表示，由於潘健成對於公司營運發展具有重大貢獻，公司董事會仍一致支持並要求潘健成繼續在執行長的崗位上領導公司。為此潘健成也承諾並願以執行長的身分繼續帶領群聯。

群聯董事會受理潘健成辭任書後，依法召開臨時董事會並推舉董事顏暐駩擔任董事長。

顏暐駩畢業於國立交通大學電機與控制工程學系，自民國90年起即任職本公司，歷任產品工程暨測試部經理，研發暨生產處長等職務，現任群聯產品營運事業群副總經理，學經歷完整。顏暐駩先生對於群聯的核心技術發展、關鍵零組件採購、生產製造乃至品質控管等皆有充分歷練並貢獻卓著，因此公司董事會一致推舉顏暐駩擔任董事長一職。顏暐駩接受董事會的任命，並將與潘健成分工合作，共同為公司效力。

群聯強調，未來不僅集團營運不受影響，公司業績亦穩健中持續高速成長。而群聯電子將在董事會、新任董事長顏暐駩、執行長潘健成、總經理歐陽志光及全體同仁的共同努力下，邁向未來千億營收里程碑。