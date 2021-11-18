群聯潘健成主動請辭董事長 顏暐駩接任

群聯（8299）今（18）日指出，公司董事長潘健成先生於今日 (11/18) 主動辭任董事長暨董事職務。據潘健成先生向本公司董事會說明，其於民國105年所發生的財報事件尚在訴訟階段，縱其依法繼續擔任本公司董事長資格不受任何影響，潘健成先生仍期符合公司治理的高標準，因此經審慎考量以及公司長期發展規劃後，主動辭任公司董事長暨董事職務。公司董事會為此表示惋惜並尊重潘健成先生的決定。

群聯今日指出，鑒於潘健成先生對於本公司營運發展具有重大貢獻，公司董事會仍一致支持並要求潘健成先生繼續在執行長的崗位上領導本公司。為此潘健成先生承諾並願以執行長的身分繼續帶領公司。

群聯今日指出，公司董事會受理潘健成先生辭任書後，依法召開臨時董事會並推舉本公司董事顏暐駩先生擔任董事長。顏暐駩先生畢業於國立交通大學電機與控制工程學系，自民國90年起即任職公司，歷任產品工程暨測試部經理，研發暨生產處長等職務，現任公司產品營運事業群副總經理，學經歷完整。顏暐駩先生對於本公司的核心技術發展、關鍵零組件採購、生產製造乃至品質控管等皆有充分歷練並貢獻卓著，因此本公司董事會一致推舉顏暐駩先生擔任董事長一職。顏暐駩先生表示願意接受本公司董事會的任命，並將與潘健成先生分工合作，共同為本公司效力。

群聯強調，公司體質健全，不僅集團營運不受影響，公司業績亦穩健中持續高速成長。而群聯電子將在董事會、新任董事長顏暐駩、執行長潘健成、總經理歐陽志光及全體同仁的共同努力下，邁向未來千億營收里程碑。