富達僅代工未涉及關鍵技術 光洋科馬堅勇斥台鋼說謊

光洋科（1785）公司派今（18日）召開記者會，對於台鋼集團17日指稱光洋科之所以進入台積電（2330）供應鏈，乃台鋼旗下的富達航太公司成功開發半導體關鍵銅合金靶材，協助光洋科突破技術瓶頸，董事長馬堅勇痛斥台鋼謊話連篇，並對於其違反與富達間保密協定部分將提告。

馬堅勇指出，自己為該專案計畫的總設計師與總工程師，全程掌握專案進度。光洋科於2020年8月委託富達進行代工時，富達集團尚未進入台鋼集團內，專業技術均來自光洋科。光洋科開發此高階半導體銅合金靶材為技術自有、設備自有、人才自有，富達僅提供鍛打設備、依照光洋科給予的指示進行相關代工，並未涉及也無法得知其中的關鍵技術；所有智慧財產權皆為光洋科所有。

再者，雙方有簽訂保密協定不得揭露富達為光洋進行銅合金鍛造代工事宜，但台鋼集團入主富達後，不當揭露光洋科與富達的鍛造代工關係，明顯違反保密協定簽署，光洋科將訴諸法律行動。

另外，對於台鋼集團近日的各種惡意中傷抹黑行為，已造成光洋科、馬堅勇、新創環保科技、森鉅科技（8942）等名譽損失，光洋科與森鉅將對台鋼集團的相關不實指控提告並求償。

光洋科律師團指出，光洋科將柳營區名下土地出售於新創，雙方在2018年11月9日簽訂不動產買賣契約書。合約條文第四條規定「 契約成立後，為讓新創符合 『台南市柳營科技工業區土地出售要點』或主管機關法規或入園規定者等，新創與光洋科同意另簽訂土地租賃契約，租賃期間約定為3年。內容也包含若3年租賃期滿，尚未符合 『台南市柳營科技工業區土地出售要點』致無法達到買賣標的物移轉交易條件時，只要新創無違約情事，光洋科同意租賃期間得再續1年 」 。

但2019年因疫情關係，導致3年租賃期滿， 尚未達到買賣物移轉交易條件，且新創無任何違約事由，雙方依原契約期限延長之規定，於今年10月1日簽訂不動產買賣契約第一次增補協議書，同意展延租賃期間為今年11月10日至明年11月9日 。此買賣契約亦於董事會中經全體董事同意並全權授權馬堅勇董事長處理，並無私自同意。