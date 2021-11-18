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外資買超101億 單日大買友達、群創合計超過20.53萬張

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股收在今（18）日最高點，以17,841.37點作收，三大法人中以外資買超101.69億元最高，統計外資單日買超前十大個股中，包括面板股、貨櫃股等，買超前兩大為友達（2409）及群創（3481），合計外資單日買超面板雙虎20萬5,322張。

台股大盤指數上漲77.33點作收，台積電（2330）、聯發科（2454）、面板相關、航運股、金融股為領漲指標，收在今日最高點，法人看好有朝18,000點叩關及挑戰新高的可能，統計三大法人合計買超97.22億元，其中外資買超101.69億元，投信賣超9.96億元，自營商買超（合計）5.49億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是友達、群創、大同（2371）、中石化（1314）、陽明（2609）、彩晶（6116）、華邦電（2344）、長榮（2603）、和桐（1714）、兆豐金（2886）等，外資單日買超友達10萬9,382張，居買超個股冠軍，買超第二大為群創，買超95,940張，買超大同43,036張居第三，另外，買超彩晶9,033張。

宏遠投顧認為，近期台股輪動結構開始改變，開始漲有賺大錢的低本益比股票，偏向價值低估權值及業績成長股，另外，外資先前持續賣超台股，也開始認錯回補，加上法人作帳行情啟動，將可望推升大盤可能再創新高。

宏遠投顧提醒，在台股大盤有可能創新高時，沒有獲利的概念股、本益比太高、近期股價大漲的股票則可能會大跌；宏遠投顧說，外資回補主要是股價低估的股票，例如金融股、被動元件、面板及驅動IC股、航運股等。

宏遠投顧強調，預期不久將有法人及投資人認錯大買貨櫃航運股，推升股價大幅上漲，但需提防航空股的股價不漲反跌，因為股價已經反應完畢，且當貨櫃航運股開始上漲，將帶動鋼鐵、塑化、造紙、散裝航運、水泥等傳產漲價股跟著上漲，屆時台股大盤將有機會衝高到18,000點之上，再創新高。

外資 台股

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