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星展宣布 與台積電簽3年期10億歐元永續連結貸款

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
星展銀行與晶圓製造龍頭台積電簽署3年期10億歐元之永續連結貸款。圖/資料照片
星展銀行與晶圓製造龍頭台積電簽署3年期10億歐元之永續連結貸款。圖/資料照片

星展銀行台北分行宣布與台積電（2330）完成簽署3年期10億歐元（約新台幣325億元）之「永續連結貸款」。

星展銀行台北分行與台積電簽署之永續連結貸款參考台積電ESG五大目標實績，包括：綠色製造、打造包容職場、建立責任供應鏈、人才培育以及關懷弱勢。星展銀行將於貸款期間就台積電相關永續指標表現與績效達成度，提供優惠之貸款利率，和台積電攜手力行永續。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團的三大永續主軸包括：負責任的銀行、負責任的企業營運和創造社會影響力，作為永續金融的領導品牌，星展結合金融服務與永續發展，協助企業將永續融入其業務發展中，已經獲得多家企業認同與響應，讓永續發展不再只是口號。星展很高興此次能與半導體龍頭企業台積電攜手合作簽署永續連結貸款，齊心為台灣的永續環境做出貢獻。

台積電作為台灣企業永續經營的先行者，繼2020年加入全球再生能源倡議組識（RE100），宣示於2050年前全球營運將100%使用再生能源的目標後，今年再度承諾將於2050年達到淨零排放目標，並發布氣候相關財務揭露報告書，以實際行動落實環境永續。未來也將攜手其產業供應鏈一同邁向零碳排，建立產業節能減碳典範。

台積電 星展銀行

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