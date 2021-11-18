施振榮致力推動藝文生態 獲頒南藝大名譽博士

宏碁（2353）集團創辦人施振榮今（18）日獲頒台南藝術大學名譽博士，對出身科技領域的施振榮再次肯定，表彰其對推動藝文生態生生不息做出貢獻，這也是他首次獲頒「藝術」領域的榮譽學位，同時也再次圓了他的「博士夢」。

被譽為台灣科技教父的施振榮，理工背景出身的他，大學時念的是交通大學電子工程學系，碩士念的是交大電子研究所，後來在1992年獲交通大學頒發名譽工學博士。之後在1997年獲香港理工大學頒發榮譽科技博士，並在2000年獲美國桑德博國際管理研究院榮譽法學博士。

施振榮指出，過去多是在科技理工及經營管理方面獲得外界的肯定，這是首次獲頒藝術領域的榮譽博士，十分感謝校方的肯定，雖然自己沒有文學素養，也沒有藝術細胞，但長期關注藝文領域的發展，希望藉由推動「藝企合作」整合資源，協助藝文界建立一個生生不息的新生態，未來也會繼續當台灣藝文界的「啦啦隊長」，替藝文界搭舞台，使出洪荒之力替藝文界行銷，體現藝文價值。

他表示，當年就讀交通大學，原本曾立志要當交大校長，要當校長就要有博士學位，不過後來走上創業之路，不過一直沒忘記要圓「博士夢」。在宏碁公司創立不久後，公司穩定發展，當時就曾想回到交大讀博士，不過當時交大郭南宏校長希望他專心經營宏碁公司，原本讀博士的想法也就作罷。

如今獲台南藝術大學頒發名譽「藝術」博士，再次圓了他的博士夢。施振榮表示，之所以獲頒從「工學」到「科技」再到「法律」（管理），如今擴展到「藝術」等不同領域的榮譽博士頭銜，其實核心都是「王道思維」，就是因為「為社會創造價值，為人類做出貢獻」。

他指出，台灣如今已成為世界的「創新矽島」（Si-nnovation），過去台灣在3C領域已為全世界的物質文明發展做出貢獻，面對未來，台灣應該透過藝術文化進一步在精神文明領域也做出貢獻，並打造台灣成為「東方矽文明」（Si-vilization）的發祥地。

施振榮表示，台灣的藝文界有很強的創作能量，未來可以結合台灣的科技產業基礎，透過文化與科技的双融，相信一定可以為帶來各種創新的應用，同時結合未來沉浸式展演的趨勢，進一步帶動文化結合科技的體驗經濟發展，展現台灣的藝文創作實力。