宏碁連續8年 入選道瓊永續指數

宏碁（2353）連續八年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）新興市場成分股，並於商業行為準則（Codes of Business Conduct）、營運環境效率 （Operational Eco-efficiency）、人力資源發展（Human Capital Development）、客戶關係管理（Customer Relationship Management）、創新管理（Innovation Management）、重大性（Materiality）、環境報告（Environmental Reporting）及社會報告（Social Reporting）等八面向獲得絕對分數為100，同時亦為PR值100的佳績。

宏碁集團對改善能源使用效率做出長期承諾，並於五月份宣佈加入RE100倡議，將於2035年實現使用100％再生能源。宏碁亦透過Earthion平台進一步履行對環境的承諾，該平台匯聚供應鏈夥伴及全體員工的力量，且成功打造以回收材質所研發的Acer Vero系列環保產品，持續延伸永續行動力的影響。

此外，宏碁連續第六年入選富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）、第四年入選「臺灣永續指數」成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index），近期亦獲台灣永續獎之聯合國永續發展目標行動獎「金獎」、氣候領袖獎、供應鏈領袖獎、永續報告書獎等獎項。