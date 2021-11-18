仁寶再創佳績 獲頒台灣企業永續獎

仁寶（2324）再創永續發展佳績，2021年榮獲「台灣永續報告書-白金獎」肯定，並由仁寶發言人暨副總呂清雄代表參與財團法人台灣永續能源研究基金會所舉辦之「2021 第十四屆TCSA台灣永續獎」頒獎典禮，代表公司接受此項殊榮。

自2008年起財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦「台灣企業永續報告獎」評選活動，迄今邁入第十四屆，今年報名參賽企業達329家，創歷年新高，顯示台灣企業接軌國際，重視環境永續、社會共融與公司治理發展。

仁寶秉持「創新、和諧、超越」的企業宗旨，致力發展「以科技創造人類永續生活」的目標，從重視員工身心健康照護，鼓勵同仁參與各項社會公益、積極提升教育品質、支持環境永續行動，並以創新思維管理，持續推動相關政策與活動，以響應聯合國2030年達成十七項永續發展目標(SDGs 17)。

呂清雄表示：「2021 TCSA台灣永續報告獎再次肯定仁寶電腦是誠信經營、公開透明的好公司，並深獲利害關係人及員工的信任。仁寶自2010年起開始編制企業社會責任報告書，本次獲得企業永續報告-白金獎的殊榮，更顯示公司在與利害關係人溝通、資訊揭露之往來的暢通與透明，並真誠正實地讓外界了解公司的現況與發展。」

至2021年止，仁寶已連續6年入選富時永續指數(FTSE4GOOD Index)及連續3年入選台灣永續指數(FTSE4GOOD TIPTaiwan ESG Index)成分股，為大型國際機構對公司永續投資價值的長期肯定。

此外，仁寶亦在台灣公司治理評鑑拿下企業排名前6~20%的優秀成績，並榮獲天下雜誌評選為台灣製造業前5強，企業規模多年入選Fortune 500大之列，未來我們將持續秉持守法紀、講誠信的價值理念，用不斷創新的產品與技術、提供客戶最先進的全方位服務、積極培育與照顧人才、推動幸福社會、創造人類更美好的未來。