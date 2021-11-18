元太結盟生態圈攜手桃園市 推動視覺友善數位閱讀

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今(18)日宣布，攜手桃園市政府，並擴大號召電子紙生態圈夥伴，以「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館計畫，共同推廣視覺友善的數位閱讀。由桃園市政府教育局選定市內12所位於偏遠地區、非山區非市區的國中學校、以及1所閱讀績優國中，打造13座電子書閱讀器行動圖書館，由元太科技協同振曜科技、樂天Kobo、天鈺科技、同泰電子、茂林光電、恆顥科技與群創光電等電子紙生態圈夥伴，捐贈370台電子書閱讀器，共計30,340冊電子書。

數位閱讀已為時代潮流的趨勢，「e啟讀出未來」專案以電子紙顯示器具備視覺友善的特性，推動數位閱讀為核心精神，並結合多元電子書內容，打造行動圖書館，強化學生閱讀素養能力，呼應聯合國永續目標SDG 4優質教育、SDG 3良好健康與福祉。今年專案連結桃園市政府永續發展理念之提供優質公平教育，將豐富的數位閱讀資源帶入偏遠與非山非市等地區的國中，同時，電子紙的省電特性應用在電子書閱讀器中，以行動響應桃園市的永續城市發展願景之低碳生活。

桃園市市長鄭文燦表示：「桃園市近年市內採多元跨域推動閱讀教育，如社區走讀、經典閱讀、動態閱讀、提供數位資源之數位閱讀，目的在使學生能『悅』讀，透過師長、家長引導孩子進行親子共讀，傳遞彼此間的想法與價值觀，增進親子關係外，亦將閱讀內化成素養。感謝E Ink元太科技、振曜科技、電子書平台樂天Kobo及電子紙生態圈夥伴等8大企業，政府與民間合作，打造完整的設備，期許桃園市今年注入電子閱讀器數位資源幫助非山非市及偏鄉學校發展數位閱讀融入課程，以提升本市學子數位閱讀素養。」

Ink 元太科技董事長李政昊表示：「E Ink投入『e啟讀出未來』專案邁已進入5年，我們結合電子紙的核心優勢與豐富的電子書內容，打造出電子書閱讀器行動圖書館，讓學生不受書本重量的限制或擔憂長時間使用3C產品可能對雙眼造成的負面影響，在通勤、課間等碎片時間，或是閑暇時間能充份享受閱讀，從閱讀中開啟知識的寬闊視野。5年來的專案累積，已共贊助98所學校、19座圖書館、1,986台電子書閱讀器、近16萬冊電子書書籍，嘉惠3萬多名學生，累積貢獻新台幣1億7,334萬元價值。」

振曜科技總經理馬茂峯表示：「電子書閱讀器不同於一般的行動3C 設備，其具備了『培養專注閱讀』及『不傷眼』的優勢，因此在推廣數位閱讀時，能夠有效利用閱讀器這種『類3C裝置』的科技產品和學習做效率結合，相信可以提高年輕學生族群們自發性地對閱讀產生興趣；運用電子書閱讀器來融入教學課程或扮演課後陪讀的角色，讓學生透過多元方式自主輕鬆學習，不僅可紓解課業壓力，無形中進而累積廣泛且大量的閱讀基礎及養成閱讀習慣。」

樂天Kobo營運本部長周立涵表示：「在後疫情時代及數位化趨勢下，樂天Kobo積極推廣數位閱讀，希冀透過電子書與閱讀載具的結合，打破課堂教育的限制，應用閱讀載具的多元化與便利性，培養學生廣泛的閱讀習慣，讓知識應用在生活，提升理解世界的重要能力。此次專案捐贈的電子書閱讀器，特別感謝讀書共和國出版集團、暖暖書屋出版社夥伴共同公益響應捐贈專案的電子書內容，預先載入的82本書，其中囊括中、英文經典小說、史地人文、社會科學、自然科學等多元化書籍，讓學生們只要從同一個裝置，就能夠擁有跨領域知識，培養學生的閱讀理解、閱讀素養能力。」

2021年「e啟讀出未來」專案捐贈予桃園市政府370台電子書閱讀器，每台電子書閱讀器均已預先裝載82本適合國中學生閱讀的中英文課外書籍，除了由企業單位贊助52本書籍外，桃園市教育局亦協助學校於每一台閱讀器編列30本電子書。在桃園市教育局的規劃下，將分配至13所國中學校，包括5所位於偏遠地區國中，如富岡國中、大坡國中；7所位於非山區非市區，如凌雲國中、石門國中等，以及光明國中為閱讀績優學校。

天鈺科技發言人陳志豪表示：「『閱讀』是扭轉命運的關鍵，『數位化』浪潮加速了這樣的歷程。人的原生家庭各異，但教育提供了均等的機會。『e啟讀出未來』能有效解決偏鄉學生的教育資源問題。透過『輕便』、『護眼』的電子書閱讀器，使同學們在健康的學習環境中拓展視野，更能有效帶動讀書的氛圍與效益。近期，為了提升在社會責任的投入，天鈺也決議成立『財團法人天鈺環境永續基金會』，未來，我們將持續推廣一系列的環境保育與教育活動，透過有意義的行動傳達愛與希望。」