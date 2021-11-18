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台股收盤收漲77點 站上17,800點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

台股今(18)日收盤上漲77.33點，收盤指數17,841.37點，收在今日最高點，站上17,800點，成交量3,946.35億元；台積電（2330）收盤上漲3元，收盤價613元。

台股今日在金融股及IC設計族群持續帶領之下，大盤指數突破17,800點，電子股占大盤成交比重超過六成，IC設計在聯發科（2454）帶動持續上揚；面板族群表現也相當強勢，友達（2409）盤中亮燈漲停。千金股中的緯穎（6669）盤中滑落至千元之下，台股暫變成11千金股，今日以力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）及聯發科表現較佳。

傳產股的航運族群的航空雙雄回檔，貨櫃三雄則再度轉強，長榮（2603）突破120元關卡，運輸類股指數漲幅約1%；造紙類股指數今日漲幅超過3%，永豐餘（1907）及正隆（1904）表現最為強勢。金融股漲勢雖不如昨日，但金融股交投開始活絡，新光金（2888）、開發金（2883）及台企銀（2834）等股今日交投持續熱絡。

群益投顧說，台股指數再寫波段新高，短線技術面續偏多；大盤指數進入高檔震盪加劇，但只要維持三天內創高，可望延續驚驚漲走勢。操作上，可持續追蹤盤面熱門標的，根據短期均線變化，進行汰弱留強、換股操作。

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