晶圓代工龍頭台積電簽2外銀永續貸款 總金額達878億

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（18）日分別與星展銀、渣打銀，簽下永續連結貸款，總貸款金額約達新台幣878億元。渣打銀指出，與台積電完成簽訂的20億美元（約新台幣553億）的永續績效連結貸款額度（Sustainability-linked Loan, SLL）簽約，渣打銀認為，此筆是目前渣打銀全球提供永續績效連結貸款中規模最大。

星展銀行與晶圓製造龍頭台積電簽署3年期10億歐元永續連結貸款，約為325億新台幣。

星展銀指出，星展銀台北分行與台積電簽署永續連結貸款參考台積電ESG五大目標實績，包括：綠色製造、打造包容職場、建立責任供應鏈、人才培育以及關懷弱勢。星展銀行將於貸款期間就台積電相關永續指標表現與績效達成度，提供優惠之貸款利率，和台積電攜手力行永續。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團的三大永續主軸包括：負責任的銀行、負責任的企業營運和創造社會影響力，作為永續金融的領導品牌，星展結合金融服務與永續發展，協助企業將永續融入其業務發展中，已經獲得多家企業認同與響應，讓永續發展不再只是口號。星展很高興此次能與半導體龍頭企業台積電攜手合作簽署永續連結貸款，齊心為台灣的永續環境做出貢獻。

台積電作為台灣企業永續經營的先行者，繼2020年加入全球再生能源倡議組識（RE100），宣示於2050年前全球營運將100%使用再生能源的目標後，今年再度承諾將於 2050 年達到淨零排放目標，並發布氣候相關財務揭露報告書，以實際行動落實環境永續。未來也將攜手其產業供應鏈一同邁向零碳排，建立產業節能減碳典範。

渣打銀則指出，此次台積電的永續績效連結貸款由渣打銀行台灣、香港及新加坡三個市場共同提供，渣打銀行將於未來兩年期間持續追蹤台積電的相關永續表現，包括溫室氣體排放，再生能源使用率，以及有效降低空氣與水質污染物的排放量。