低軌衛星需求強 傳華通客戶群擴大至4到5家
PCB大廠華通（2313）為SpaceX星鍊計劃的PCB主力供應商，據了解，已有4至5家的衛星客戶和華通展開合作。
業界觀察，現今 SpaceX、亞馬遜等數家業者相繼爭奪衛星軌道，由於距地球越近、空氣阻力越大、衛星壽命就越短，且覆蓋顆數將更多，屆時華通可望再大啖商機。
面對外界關注，華通則表示，無法評論單一客戶以及特定產品，僅強調因為本身在PCB產業界的技術以及產能地位，公司有充分的經驗以及資源可以提供產品開發到量產的Solution，很多客戶在開發新產品時都會先找上華通，公司自然就享有先行進入供應練的機會，長久以來與客戶保持良好的溝通與彈性應變，就是華通為客戶首選的優勢條件。
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