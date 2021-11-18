MSI微星科技 展示無接觸服務的AIoT應用
全球進入與COVID-19病毒共存的後疫情時代，微星（2377）以在尖端科技領域累積多年的實力，在照顧科技應用上為防疫生活打造更安全的環境。
微星行銷副總經理程惠正表示，微星投入機器人的研發已經行之有年科技，更在多所醫院與養老院機構落地服務，為醫療型機器人產業增添實證。另外，MSI微星科技深耕多年的工業電腦也展現出在公共場合的多項應用，以多樣客制化應用解決人力不足及降低接觸風險等需求，為全球防疫盡一份心力。
微星智慧基座機器人是一款自主式移動協作機器人，可協作搬運重達150KG的貨物，以自動化的方式協助並減輕其繁雜與重複的人力工作。
另外，正面和背面擁有 2 個全新 LDS雷射導航系統，具備完全自主辨識環境可進行自辨測量地圖，可以在任何的環境中設定行進路線，搭配高精準度的定位科技，當前方有障礙物也能敏銳地避開，擁有強大自動建置地圖適應任何變化的環境。
智能防疫消毒機器人獲歐洲實驗室Texcell認證，其UVGI滅菌系統在30秒內就能有效抑制新型冠狀病毒（SARS-COV-2）Alpha，滅菌率高達(Log4) 99.997%，是一款自主式移動紫外線殺菌機器人，肩負空氣清淨、消毒清潔，針對高接觸率及高人流區域的清毒作業，有助於降低人們曝露在有害病毒與細菌下的風險，適用於醫療院所、飯店、學校、公司、零售與交通運輸等領域。
智慧配送機器人是一款自主式移動配送機器人，可協作搬運重達150KG的貨物，以自動化的方式協助並減輕其繁雜與重複的人力工作。擁有AMR智慧車隊管理平台，具有跨樓層配送功能並搭配客製的IOT網路設備，可自主控制門禁及上下電梯，到達指定樓層。
微星IPC智能工業電腦三大應用，微星的車載電腦MS-9B17通過E-mark認證，可應用於救護車的車載資通系統，即時整合交通資訊、提升救援效率，還有可應用於醫院的電子輪椅，提供使用者更完善的無接觸體驗。
自助服務機 (Self-Service KIOSK)，在人力不足的疫情時代，微星的MS-9A89薄型無風扇寬溫工業電腦，可應用於自助服務機，可以大量投入在醫院、室內或戶外等場域，不僅可以有效的分配人力也可以減少人與人之間的接觸。
數位看板系統 (Digital Signage Player)，微星的MS-9A79數位看板系統，是一款輕薄強固型的工業電腦，提供更強大效能，擁有雙螢幕顯示功能以及豐富多元的連接介面。獨特的散熱、抗震、防塵設計，能承受任何惡劣的應用環境，提供數位電子看板、交通運輸、多媒體導覽機、工業控制自動化以及醫療設備等領域最理想解決方案。
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