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華碩在台電競筆電銷售旺 九月市占近5成

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

據知名市調機構最新報告，華碩（2357）電競筆電2021年第3季銷售穩踞龍頭，蟬聯台灣23季冠軍，9月份市佔更以48.8%橫掃電競市場，為第二名的2.4倍。

另根據華碩內部數據指出，包含ROG玩家共和國與ASUS TUF系列電競筆電在內，1至10月出貨成長50%，10月份年對年出貨成長率達52%，華碩表示，電競電腦貫徹「玩家體驗至上」理念，產品實力備受消費者肯定。

華碩表示，其中最熱賣的銷售之星是為饒舌歌手熊仔代言的ROG Zephyrus M16 (建議售價NT$55,900起)，今年6月上市後以四側窄邊框與94%超大螢幕佔比特色席捲市場，可以說主流與高階電競筆電皆由華碩佔據。

ROG玩家共和國跨界腳步不停歇，華碩今（18）日宣布，與12月15日上映的漫威大作【蜘蛛人：無家日】合作，玩家可在電影中尋找ROG電競筆電/螢幕等產品身影；12月19日前，購買ROG STRIX SCAR 15/17電競筆電，登錄送「ROG×蜘蛛人聯名禮盒」。

電競筆電 華碩 ROG

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