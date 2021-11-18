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台積電效應？英特格將在台打造全球最大製造基地

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

各界關注台積電（2330）持續在台灣擴產投資帶來的供應鏈效應，面對記者詢問，身為台積電供應商的英特格今日重申，「已經在台灣設立一個全新、具備有最先進技術的廠區，這將成為我們全球最大的製造基地。」

台積電日前11月9日簡短釋出預計高雄設廠生產7奈米及28奈米製程之晶圓廠，預計將於2022年開始動工並於2024年開始量產後，關鍵化學材料與耗材等大廠的動態備受關注。

英特格表示，「正在擴大投資目前幾個位於重要位置的廠區，以滿足不斷增加的市場、以及客戶對我們的產品和解決方案的需求。我們已經在台灣設立一個全新、具備有最先進技術的廠區，這將成為我們全球最大的製造基地。」

依據英特格目標，南科高雄新廠今年已動土，目標在2022年底投產。

英特格總裁暨執行長Bertrand Loy先前接受媒體訪問時指出，該廠區產品線為Fliter、化學品為主，包含氣體輸送系統、先進製材。

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