充電商品廣告誇大電池容量 公平會開罰

秒賣數位行銷有限公司（下稱秒賣公司）於好物快寵網站銷售Uah貓砂盆智能伴侶（除臭專用）商品，廣告宣稱為電池容量升級4000mAh的二代產品，實際上電池容量卻只有2600mAh，公平會認為廠商涉廣告不實，違反公平交易法第21條第1項規定，處5萬元罰鍰。

公平會表示，消費者挑選充電型電器商品時，電池容量大小影響充電周期，是決定購買的重大因素之一，如果選購的商品電池容量不如廣告宣稱，需要增加充電的次數，會影響購買意願。秒賣公司於廣告宣稱商品電池容量升級為4,000mAh，實際上提供給消費者電池容量為2,600 mAh的商品，兩者相差過大，造成消費者錯誤認知，其藉此招徠交易相對人，足以影響消費者做成交易決定。