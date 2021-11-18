智慧照護新時代 宇瞻打造環境照護安全智慧物聯網

國發會預估台灣將在2025年邁入超高齡社會，長者的照護與安全議題已是現在進行式，宇瞻科技（8271）以物聯網應用整合為核心，提供照護機構、日照中心與銀髮樂齡宅皆適用的「智慧照護總體規劃建置服務」，不論是針對居住環境安全的監控系統、長者平安健康的非接觸生理監測或便於機構管理的通知管理模式等，各面向皆能提供合適的智慧解決方案。

宇瞻表示，該公司的「智慧照護總體規劃建置服務」並可依各別場域與情況彈性選擇、客製化規劃建置。11/18-11/20的台北國際照顧科技應用展，宇瞻科技將現場展出感測功能與管理界面等資訊，提供有意加強環境安全、守護長者居住平安或增進機構管理便利性的民眾現場參觀諮詢。

宇瞻科技所開發的智能環境安全監控方案，能針對門禁安全、火災、電力負載、空氣品質、淹水等各種環境潛在災害做全方位的監測，所有功能的警示通報皆與LINE通訊軟體作串聯，有任何異常情況發生，現場人員與在外的管理者都能第一時間接獲LINE通報。

環安方案中別具特色的「事件點直擊」功能，針對門禁安全，如外人闖入或院內長者自行離開機構；對於潛在的火災發生危機，如火苗/火光的出現時，事件點直擊功能會自動錄製事發當下的短影片，透過LINE傳送給通報群組，讓管理者不但能接收通知，更能即刻掌握現場的情形。

智能環境安全監控方案，可針對機構、日照中心、銀髮樂齡宅等各種不同的場域，依其不同的環安需求，做客製化、彈性的項目選擇與規劃；針對照護安養機構目前更有政府推出的「長照2.0補助」，建議把握政府的補助時間，以較低的成本，大幅提升機構內的防火防災安全。