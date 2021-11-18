友達董事長彭双浪 榮獲第一屆「趙耀東先生紀念獎章」

友達（2409）董事長暨執行長彭双浪昨（17日）獲頒中國工業工程學會（Chinese Institute of Industrial Engineers，CIIE）第一屆「趙耀東先生紀念獎章」產業發展獎。彭双浪以其長期投入顯示技術耕耘及應用，培育智慧製造人才，推動產業轉型升級，並將綠色製造成果與社會共享，榮獲工業工程領域極富聲望的獎項肯定。

社團法人中國工業工程學會「趙耀東先生紀念獎章」為紀念前經濟部長趙耀東推動台灣的經濟建設，貢獻卓著，並表揚長期推動工業工程，協助產業發展之傑出人士而設置。彭双浪率領友達佈局次世代顯示技術，並以深厚的研發能量為基礎，結盟生態圈夥伴，延伸顯示產業的價值鏈，帶領友達成為智慧場域的整合方案提供者，受到各方認可。

彭双浪投身科技產業超過30年，率領友達投入價值轉型，在產業升級的歷程中，累積並締造卓越斐然的成績。友達自2015年起，在彭双浪親自帶領下，在海內外 13 個製造基地全面導入智能分析、AIoT，以及自動化技術，透過流程最佳化與創新工具，以智動化產線與智能化決策翻轉製造思維，實踐智慧工廠的目標。此外，友達更將智慧製造技術推廣至供應鏈合作夥伴，並輸出自身的轉型經驗，提供專業的顧問服務與解決方案，協助近百家企業包括家電製造、電子SMT、醫療、精密加工等業者實現數位化轉型。這樣的成就，也讓友達在今年榮獲世界經濟論壇（WEF）評選為「全球燈塔工廠」，認可友達帶領台灣企業邁向智慧製造的實力。

台灣以科技和製造業立足世界，彭双浪也看到台灣人才在全球舞台的重要性；在人工智慧（AI）席捲全球產業之時，他積極投入AI人才養成，自2017年參與捐助成立AIA台灣人工智慧學校至今，透過產官學研交流與合作，培育出超過8,000位人工智慧人才。在帶領友達進行價值轉型的過程中，也透過AI訓練重新定位每位員工，有系統地將技能再培訓，成功將領域知識與AI結合，提升競爭力。在培育未來人才方面，彭双浪號召成立GOLF學用接軌聯盟，緊密連結學校教育和產業知識，並設立全台首座液晶面板實習工廠，提供光電相關科系學生實作機會，與外界分享寶貴的企業資源。

除了引領產業創新，彭双浪也將創新的思維融入綠能與環境科技，延伸智慧製造的永續價值，讓經濟發展與自然共存共榮。面對全球關注的碳排議題與氣候危機考驗，他帶領友達開發出綠色製造全流程解決方案，並為廢棄資源再加值；如將製程產生的廢銅酸轉化為具經濟價值的銅棒，再運用於工業原料；不斷精進廢水零排技術，持續開發更節能的水回收設備；此外，也整合輸出水處理及智能化控制技術，滿足產業鏈轉型綠色製造的需求。

彭双浪帶領友達經營團隊落實高標準的公司治理，並將企業永續發展與營運核心策略緊密結合，回應聯合國永續發展目標（SDGs）；從2010年起已連續12年入選道瓊世界永續性指數成份股，並連續三年入選彭博性別平等指數；在帶領企業穩健前行之際，彭双浪也推動跨產業協會成立台灣顯示器產業聯合總會，並以台北市電腦商業同業公會理事長的身份，積極促進產業鏈整合，持續擴大台灣在世界的影響力。