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資誠低碳轉型論壇 聚焦三面向

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，台灣企業面對氣候議題，應積極建置氣候治理策略，擬定淨零轉型路徑，並導入減碳技術及有效進行碳管理。圖／資誠提供
資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，台灣企業面對氣候議題，應積極建置氣候治理策略，擬定淨零轉型路徑，並導入減碳技術及有效進行碳管理。圖／資誠提供

氣候變遷已是地球面臨最急迫的重大議題，資誠永續發展服務公司今（17）日於「2021年全球企業永續論壇」（GCSF）當中，舉辦「淨零排放新解方、低碳轉型大未來」專場論壇，從綠電市場、能源轉型以及國內個案等角度，分析未來減碳的可能路徑。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示， COP26才剛於11月12日落幕，面對氣候變遷，目前將近140個國家承諾在2050年達淨零排放，其溫室氣體排放已經占了全球的88%，可見企業和政府對氣候變遷採取行動的決心已提升，然而全球脫碳率仍必須提升五倍，才能符合《巴黎協定》的減碳目標。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，超過五成的消費者會購買可溯源的產品、環保包裝的產品及支持環保的公司的產品，顯見今日的消費者傾向支持解決問題的品牌；調查更顯示，如果企業未在ESG議題上採取足夠的行動，約有49%投資人表示，將從該企業撤資，可見ESG已是全球消費者、企業和投資人最關注的議題之一。

資誠永續發展服務副總經理張嘉宏指出，根據TCFD（氣候相關財務揭露建議）工作小組今年10月所發布的2021最新現況報告，全球已有超過2,600家組織簽署支持TCFD建議書，檢視超過1,600家企業揭露情形，公司揭露與氣候相關的風險和機會，已經超過50%，但是僅有13%的公司有揭露氣候情境的策略韌性。

普華國際財務顧問公司執行董事王韻輝表示，綠電採購非一次性採購、而是一個長期的承諾，購買綠電除了碳排考量外，更有經濟上的優勢，可降低未來電價成本變動，進而對企業獲利有所影響。

彭博新能源財經再生能源分析師欒棟分享，全球2020年的能源投資，已達到歷史新高5,377億美元，包括再生能源、電動車、儲能和氫能等領域，然而在2016年至2020年間，全球能源行業碳排放每年增長0.9%，在2030年之前，須有超過四分之三的減排，必須通過電力行業轉型、加快風能和太陽能的建設來實現，特別是氫能的發展，有機會與各種現有發電方式整合。

今日論壇亦邀請國內指標性的綠色企業分享減碳歷程。台積電（2330）環保安全衛生處專案經理孫讀文表示，台積電早已在去年就加入RE100國際倡議，今年9月更宣布承諾2050年達到淨零排放，並發布氣候相關財務揭露（TCFD）報告，致力打造綠色供應鏈；台達電（2308）永續長周志宏則表示，台達電（2308）是在今年3月宣布加入RE100目標，承諾全球所有據點於2030年達成100%使用再生電力及碳中和的目標，還會在8月時攜手台汽電（8926）簽訂長期綠色購電協議(PPA)，實踐再生能源共創環境與產業永續。

資誠 台積電 台達電

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