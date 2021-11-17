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高雄太陽光電建置容量達234MW 超越年度目標

中央社 / 高雄17日電

高雄市副市長林欽榮今天表示，高市今年截至10月底已建置的太陽光電件數為1181件，累積裝置容量達234MW，已超越今年原本目標，並可望供給高階半導體生產的綠電需求。

林欽榮今天在臉書發布貼文表示，能源轉型是高雄未來必經之途，市府全力推動綠能產業在高雄深化發展；今年截至10月底已建置的太陽光電件數為1181件，累積裝置容量達234.198MW，超越今年原目標130MW，且累積裝置容量排名全國第3、備案案件數全國第1，未來將全速朝向6年內達到1GW的建置目標邁進。

林欽榮說明，為落實能源轉型、達成全國在民國114年太陽光電裝置容量達20GW的政策目標，日前與經濟部能源局長游振偉邀集漁業署、營建署、台電等組成「再生能源合作推動工作小組」，對接地方「高雄市綠電推動專案小組」，加速提升高雄的太陽光電設置量。

林欽榮說，工作小組今召開第4次平台會議，盤點高市太陽光電設置成果，包括漁電共生先行區推動進度、工廠和學校屋頂設置太陽光電辦理進度等，並由台電公司說明高雄市漁電共生先行區饋線規劃。

林欽榮說，今年10月18日及21日經濟部及農委會公告的2個「可優先推動漁業經營結合綠能之區位範圍」，橫跨茄萣、湖內、路竹、岡山、阿蓮、永安、彌陀及梓官等區，總面積共2145.33公頃，結合去年底公告的漁電共生先行區621.76公頃，高雄市漁電共生可加速推動區域已達2767.09公頃，逾全市魚塭面積的71%。

林欽榮也說，截至16日止，市府共受理35件漁電共生申設案件，總發電量容量約68MW；加上中央公告漁電共生先行區或優先區範圍內之案場申請程序簡化，可望提高業者及養殖漁戶申設意願，有助於達成111年底要設置210MW的目標。

校園屋頂裝設光電設備部分，林欽榮表示，迄今已達333所學校，預訂至明年設置容量可達122.3MW，規模全國第1。

林榮欽強調，推動綠店呼應市府推動S廊帶高產值產業規劃的政策，未來可供高階半導體生產業者所需之綠電需求。他說，將透過再生能源合作推動工作小組持續追蹤各項工作辦理進度與成效，期望藉由中央與市府、台電、業者密切合作，全力加速提升高雄太陽光電設置量與綠能發展。

林欽榮 高雄市

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