MSI三創旗艦館升級登場 機智教師周曉涵擔任一日店長

全亞洲第一間MSI微星（2377）旗艦館今（17）日在三創隆重升級開幕！戲劇女神周曉涵特別擔任一日店長，現場特別介紹了MSI的強勢商品，包括電競、創作、商務筆電之外，還有主機、螢幕以及許多周邊配備，更在現場和粉絲有許多甜蜜互動，親手送出戲劇女神的女神禮包！

MSI電競旗艦館從2015年至今，一直都是電競玩家必來的聖地，多年來微星科技一直致力深耕於全球電競、創作者及商務市場，為了提供消費者更完整及全面性的服務，斥資數百萬、費時一個半月重新裝潢改裝，終於在2021年11月將原本約20坪的旗艦館空間拓寬了1.5倍面積，全新升級的旗艦館佔地近30坪，為MSI全台面積最大、產品最齊全的旗艦館。

店面設計以潔淨白色與沉穩黑色搭配品牌紅色系為規劃，搶眼的館內環境因應商務市場需求擴增，大幅增加了商務及創作者系列產品的陳設，並且設置創作者系列情境體驗區，以滿足消費者的不同需求，在此能搶先體驗最新的筆電、主機、螢幕、周邊商品，歡迎大家來享受寬敞舒適的購物環境與尊榮服務。

微星科技對於MSI三創旗艦館升級開幕抱有對未來的高度期待，MSI全球資深副總裁 盧琪隆以及MSI全球行銷副總經理 程惠正，還有三創數位股份有限公司總經理 賴寶月，崑碁電腦總經理張美惠，以及崑碁電腦副總經理翁俊楠都來到現場，並且邀請藝人周曉涵一同開幕剪綵。

近期在拍攝新劇『機智的校園生活』周曉涵演出班導師角色，周曉涵說：如同劇名一樣，自己面對各種不同的學生需要用更聰明的方式應對，但選擇3C商品不用壓力這麼大，只要前期先上網簡單爬文，大概知道自己需求之後，來到MSI三創旗艦館就有很多選擇，而且這邊有專業的服務人員細心解說，光是選擇MSI就是聰明的決定了。