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自研晶片耗時又燒錢 Google、Tesla為何一頭栽進？

經濟日報 / 蔣明倫邱力行／台北即時報導

近期品牌廠商紛紛跨足晶片設計。譬如Google今年發表了手機晶片Tensor；蘋果去年擺脫英特爾，發表了M1晶片；Tesla開發AI晶片，搭載在最新手機；就連阿里巴巴也開始自主開發伺服器處理器。

研發晶片費工耗時，Google就宣稱，Tensor晶片耗時4年研發。其實，過往也有不少手機廠試圖自研晶片，最終都以失敗收尾。

台經院產經資料庫總監劉佩真說：「科技巨頭之所以砸重本自行開發晶片，就是想要強化主導性與自主性。」

科技大廠跨足晶片設計，投資人擔心台灣的IC設計業恐怕面臨逆風？台大電子所所長林宗賢認為，台灣晶圓製造技術成熟，從上游開始便有完整晶片設計生態圈，未來若如果與科技大廠合作設計晶片，反而創雙贏局面。

台大吳安宇教授也認為，未來AI晶片應用廣泛，不僅車用電子、自駕導航、智慧工廠需要使用。科技產品愈加重視人機互動，AI晶片的發展速度，將比預期還要蓬勃。

吳安宇提到，就他所知，聯發科就成立數百人的部門，專責研發AI晶片。他舉例，譬如亞馬遜產品—Echo便是聯發科協助研發。

晶片 手機廠

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