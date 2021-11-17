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光洋科能躋身台積供應鏈 王炯棻：是靠台鋼技術支援

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
台鋼董事長王炯棻手持光洋科與台鋼旗下的富達航太的合作契約書。記者張剛瑋／攝影
台鋼董事長王炯棻手持光洋科與台鋼旗下的富達航太的合作契約書。記者張剛瑋／攝影

台鋼董事長王炯棻與新任光洋科（1785）總經理，也是台鋼航太積層製造董事長吳柏成，今日下午一起召開記者會，說明光洋科進入台積電（2330）供應商，並不是靠馬堅勇個人成就，而是透過台鋼在資金援助、技術上的關鍵協助，光洋科才得以開發出高階產品打進台積電供應鏈。

王炯棻說明，台鋼於2018年投資光洋科，雙方展開先進原料與製程的專案合作，命名為「台揚專案」，且每兩個月開會一次，對多個項目展開討論及落實，協助光洋科往高階硬碟靶材邁進就是專案的項目之一。首先台鋼旗下的富達航太公司成功開發TMP99.9999高純度半導體關鍵銅合金靶材，協助光洋科突破2項重要技術瓶頸，包括：1.半導體7奈米以下製成超細晶粒要求 (<40um)。2. 濺渡用大型靶材組織均勻性(+-10um/300mm)。

光洋科得以獲得台積電高階靶材認證，王炯棻認為，是靠台鋼在背後支持才得以達成，運用集團富達航太的熱機鍛打技術，由光洋科委託富達航太代為鍛打，突破6N靶材細晶粒及靶材組織高均勻性嚴格要求的技術屏障。他指出，據了解，目前有3到5種材料和台積電合作驗證中；這都是與台鋼合作出來的產品，並不是馬堅勇一個人的成績。

王炯棻說，除了專業技術上的協助，108年台鋼參加光洋科的現金增資和私募增資、109年台鋼持續參加光洋科的現金增資，總金額超過12億元，近三年來台鋼一直是光洋科最大股東。最後，他對於「光洋撐傘團」連續刊登報紙廣告誣指台鋼盟為禿鷹，親自赴台北地檢署提出刑事告訴，要揪出散布不實流言之人。

光洋科

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