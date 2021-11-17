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南亞科入選道瓊永續指數世界指數 記憶體業排名第一

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

DRAM大廠南亞科（2408）在半導體及設備類中以優異成績，今（17）日表示，公司首度入選「道瓊永續指數世界指數」成分股，在本次DJSI標普全球企業永續評比的ESG三大構面評比的23個項目中，獲得9項滿分且為半導體及設備類別的最高分。

南亞科指出，獲得9項滿分的項目，包括創新管理、重大性、政策影響、環境政策與管理、產品品質及客服管理、環境報告、產品責任、企業公民與慈善及社會揭露等項目表現優異。

南亞科技持續研發先進且具高效能的「環境友善產品」優化產品節電能力創造經濟價值；2020年節能產品佔整體營收的84%，協助消費者節省一年約6.6億度電力的消耗；公司將以自主研發10奈米級DRAM製程技術推出DDR5及LPDDR5等下世代產品，新世代產品將進一步效能頻寬提升一倍，平均耗能再下降16~35%。

南亞科技響應國際減碳趨勢，2021年公開簽署TCFD，制定5年再生能源策略及目標，以邁進SBT科學減量目標，同時將積極加入RE100倡議，降低製程全氟化物（PFCs）排放，4年間（2017至2020年），削減製程PFC氣體排放達到93%以上，共減少了2,052,666 ton-CO2e溫室氣體之排放，相當於5,251座大安森林公園1整年的碳吸收量。

南亞科技藉由AI智慧製造提升自動化生產流程，2020年累積開發完成60個AI智慧應用，有效提升產品良率品質，提高機台使用率，減少設備維護費用與原物料及能量消耗，年效益達新台幣3億元，預計未來5年累計效益可達18億元。南亞科技累計投資30億元於製程水回收，大幅改善水資源效益，回收率達95%。

南亞科技總經理李培瑛博士表示，全球疫情及地緣政治影響下，南亞科技迅速彈性調整營運策略以減緩外部衝擊，2021年進入第九年持續獲利，同時，公司專注在DRAM的研發、設計、製造與銷售，以創新及發展智慧財產權為策略目標驅動經濟面成長，並積極落實環境及社會的永續，厚植南亞科技ESG永續競爭力。

南亞科 DRAM

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