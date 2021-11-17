台達榮獲台灣企業永續獎及全球企業永續獎 共六項大獎

台達（2308）積極落實永續發展目標，今 (17) 日榮獲2021《台灣企業永續獎》及《全球企業永續獎》六項大獎，囊括「台灣企業永續綜合績效獎－台灣十大永續典範企業獎－製造業組」等五項大獎，以及《全球企業永續獎》的世界級報告書金獎。

此獎項由台灣永續能源研究基金會主辦，評審團除了肯定台達具體承諾2030年達到RE100目標及碳中和、各項行動策略連結聯合國永續發展目標（SDGs）、專注製程廢棄物減量、重視員工體驗以及永續報告書通過具公信力的第三方保證及確信等表現給予高度評價。

台達也獲頒「人才發展領袖獎」、「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」等永續單項績效獎，以及「企業永續報告」電子資訊製造業白金獎等多項大獎。

台達永續長周志宏表示，台達長期關注氣候變遷，持續接軌國際永續倡議，2017年通過以2014年為基準年，2025年碳密集度下降56.6%的科學減碳目標（SBT），後續藉由自主節能減碳、太陽能自發自用以及購買綠電或國際再生能源憑證等三大做法，連續三年遠超越SBT年度階段性目標，不僅2020年碳密集度超前下降55%，全球據點使用再生電力的比例亦達到45.7%。

從中獲取的經驗，讓台達更有信心邁向RE100，為實現2030年達成100%使用再生電力及碳中和目標而努力；今年更進一步簽署「奔向零碳」倡議，設定呼應1.5°C減碳路徑的淨零目標。非常感謝台灣企業永續獎評審團對台達這些相關作為的肯定。

在此人才激烈競爭的時代，台達則聚焦提升員工學習體驗，落實健康樂活的優質職場，與員工攜手推行永續人才發展的雇主品牌，並榮獲2020亞洲最佳企業雇主獎肯定，未來將持續深耕校園，積極參與產官學合作，以確保產學同軌，協助學子掌握未來的關鍵競爭力，並達到產業人才儲備的雙贏效果。2020年台達與台灣頂尖大學及政府部會進行為期三年的產學合作，進行研發主題包含電動車、能源與資通訊等應用的25項研究計畫，總投入超過250萬美元。