美廉社「蝦皮店到店」亮相 加速開300家數位服務EC店

三商家購（2945）正式與蝦皮店到店締結盟友關係，三商家購董事總經理邱光隆表示，瞄準寄、取貨的高潛在人流，美廉社首家「蝦皮店到店」選在「五股御成店」門市，自今（17）日起試營運，11月22日正式啟動包裹寄、取件服務，預估單店一天的取件量將達200件，同時美廉社「蝦皮店到店」在年底前預估再導入4~5家門市，展店主要靠大數據選址，將為美廉社帶動單店來客兩至三成的攀升。

邱光隆也宣布將開拓300家「數位服務EC店」門店擁有包含外送平台、電商寄取貨以及美廉無人便利架等數位功能，以實際行動加速數位發展，增添營運動能。

根據資策會MIC調查，網購消費選擇超商取貨者高達85.9%，另從網路數據觀察，僅僅兩大超商的超取包裹總量就達3億件以上。

邱光隆表示，此次與電商強勢品牌蝦皮的合作，主要鎖定取貨人流的「順手買、順便帶」商機，將原本250公尺服務半徑往數位拓展，可望擴大到1公里，尤其和外送業者合作後的經驗顯示，線上潛在消費客群實力不容小覷，且是一群新的客群，對於美廉社來說可以增加不少新客人，因此加速了與蝦皮的合作。

邱光隆表示，目前美廉社全台近800店，明年可望突破1,000店，預計2023年則要達到1,300店，並將以數位化為主戰略，陸續與外送及電商平台展開合作，希望帶給消費者多元的延伸性服務，驅動單一點多能綜效。此外，三商家購旗下品牌「Go美廉」將持續強化網路商品線、「美廉便利架」估計2023年布局千座無人貨架，服務觸角往顧客延伸，以利美廉生態圈成型。

美廉社現階段選擇30~40坪大的空間作蝦皮店到店示範店，針對蝦皮店到店的模組大約需要2~3坪大空間放置EC櫃、寄取件櫃檯以及物流箱。美廉社透過開店經驗，配合蝦皮平台大數據混合計算進行選址依據。

全新的門市搭造完整的開店系統，包搭造線、陳架擺放方式、蝦皮物流陳架放置區，希望打造優質的顧客體驗。