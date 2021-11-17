遠傳五度入選台灣十大永續典範企業 獲九項大獎殊榮

台灣永續能源研究基金會主辦的2021《台灣企業永續獎(TCSA)》17日舉行頒獎典禮，遠東集團囊括31個獎項，獲獎數為台灣企業集團之首！今年遠傳電信（4904）榮獲《台灣企業永續獎(TCSA)》9獎項的殊榮，包含綜合績效「台灣十大永續典範公司獎」；永續報告類「電信傳播業-報告書白金獎」；永續單項成績更是一舉囊括「創新成長領袖獎」、「透明誠信領袖獎」、「供應鏈管理領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「氣候領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「創意溝通領袖獎」，在企業永續領域交出亮眼成績單！

遠傳電信總經理井琪表示，「今年遠傳第五度進入台灣十大永續典範企業行列，勇奪台灣企業永續獎9獎項的肯定，顯示遠傳在ESG各面向表現獲得永續專家評審的認同。遠傳以「5G大人物」 (大數據、人工智慧、物聯網)與雲端技術，在台東、新北萬里與石碇、苗栗南庄打造5G遠距診療；同時遠傳也將數位學習工具帶進新北萬里、花蓮的10所國小，以科技突破城鄉隔閡，使得醫療與教育資源都能以『網路取代馬路』。遠傳也持續響應聯合國永續目標，實踐企業社會責任。」

遠傳電信在永續單項績效類榮獲7項大獎，以差異化優勢並攜手策略夥伴拓展新經濟業務，遠傳去年於台東縣啟用全國第一個5G遠距診療服務、在新北市石碇區、萬里區同時啟用全台第一個5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務；今年持續於亞東醫院導入遠距診療平台，並於苗栗縣南庄鄉啟用5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，以網路取代馬路，為偏鄉患者省去就醫、回診的舟車勞頓。此外，與台達電（2308）、微軟打造全國第一個5G智慧工廠、與各大異業品牌合作打造行動生活圈，創造三贏局面，獲創新成長領袖獎肯定。

在氣候領袖獎中，遠傳「引領氣候永續，整合串聯激發綜效」專案，導入能源及環境管理系統，攜手客戶、供應商持續改善能源績效、促進汙染預防、減少溫室氣體排放。在供應鏈領袖獎的項目中，遠傳以「積極提升供應商夥伴永續策略地位 共創雙贏」專案，建立供應鏈管理策略，委託永續供應鏈顧問進行第三方評鑑，並積極跨界合作，號召供應商夥伴成立「攜手永續先鋒隊」，投入資源協助資源匱乏的機關團體。

遠傳也制訂「誠信經營守則」、「道德行為準則」等相關準則，對內進行員工宣導與訓練，對外透過多元管道揭露相關資訊，獲透明誠信領袖獎！創意溝通領袖獎的獲獎事項，則是遠傳為能提升員工向心力及認同感，打造多元的溝通管道與平台，透過每季舉辦全員線上溝通大會，員工能與總經理、高階主管即時對話，傾聽員工需求，並落實改善回饋與建議。

另外，「創新人才培育 員工幸福有感」專案，是以遠傳長期重視人才培育及對員工關懷，提供多元培育課程，打造數據文化及提升員工數位工具應用能力，攜手國際大廠、微軟和Tableau，舉辦黑客松(Hackathon)競賽，鼓勵員工在日常工作中發揮創意，獲人才發展領袖獎。遠傳的「運用數位通訊核心 創造社會價值」專案，則凸顯遠傳長期以社會共好、數位包容、環境教育三大主軸投入社會參與的具體成效，善盡企業公民的責任，因此獲社會共融領袖獎的榮耀。