佳世達董座： B2C需求疲軟 Q4「山雨欲來風滿樓」

通膨飆高，如何看待後續？佳世達（2352）今（17）日舉辦法說會，董事長陳其宏表示，下半年B2C很多需求掉下去，B2C領域 9月開始受到影響，預估第4季會更明顯，第4季可以說是「山雨欲來風滿樓」。

陳其宏表示，台灣CPI現在是2.65%，但是美國CPI已經來到6.2%，「不久前是3%、4%，這很恐怖，什麼都漲，稍微回憶下，東西都小小漲價。什麼都在漲，不相干也在漲，加上台積電（2330）、三星又宣布漲價，更是頭痛。」

陳其宏指出，下半年開始，B2C很多需求掉下去，尤其九月開始受到影響，預料第四季會更明顯 。幸好佳世達大客戶在商業領域很強，有穩住需求。

他表示，B2C需求疲軟十月更明顯，第四季可以說是「山雨欲來風滿樓」，逐步越來越接近現實。「一旦反轉，高庫存原料要出清，就看庫存在誰家，接下來輸贏就是看庫存管理，庫存管理想辦法在今年降到最低，誰受到的影響就最小。」

陳其宏上半年其實就已經預警通膨的問題，「企業誰能夠在上半年把獲利做足，這影響就不會太大」，佳世達已經有風險管控的安排。

對於第4季展望，成長動能方面，佳世達表示，包含醫療事業維持高度成長、解決方案事業布局加深加廣，且第4季為資通訊產業品牌通路行銷旺季，需求維持高水準。

佳世達表示，大環境審慎應對，疫情影響雖然多國疫苗普及率提高且陸續解封，但變種病毒威脅仍嚴峻影響各國民生經濟。此外，供需狀況方面，供應鏈仍面臨缺料、貨運緊張、中國限電、各國央行升息等挑戰，需求面需觀察通膨對產品價格、消費買氣之影響。