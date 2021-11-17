遠傳第五度入選台灣十大永續典範企業 交出亮眼成績單

台灣永續能源研究基金會主辦的2021《台灣企業永續獎(TCSA)》今（17）日舉行頒獎典禮，遠東（2845）集團囊括31個獎項，獲獎數為台灣企業集團之首，今年遠傳電信（4904）榮獲《台灣企業永續獎(TCSA)》9獎項的殊榮，包含綜合績效「台灣十大永續典範公司獎」；永續報告類「電信傳播業-報告書白金獎」；永續單項成績更是一舉囊括「創新成長領袖獎」、「透明誠信領袖獎」、「供應鏈管理領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「氣候領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「創意溝通領袖獎」，在企業永續領域交出亮眼成績單。

遠傳電信總經理井琪表示，今年遠傳第五度進入台灣十大永續典範企業行列，勇奪台灣企業永續獎9獎項的肯定，顯示遠傳在ESG各面向表現獲得永續專家評審的認同。遠傳以「5G大人物」 (大數據、人工智慧、物聯網)與雲端技術，在台東、新北萬里與石碇、苗栗南庄打造 5G遠距診療；同時遠傳也將數位學習工具帶進新北萬里、花蓮的10所國小，以科技突破城鄉隔閡，使得醫療與教育資源都能以『網路取代馬路』。遠傳也持續響應聯合國永續目標，實踐企業社會責任。

遠傳電信在永續單項績效類榮獲7項大獎，以差異化優勢並攜手策略夥伴拓展新經濟業務，遠傳去年於台東縣啟用全國第一個5G遠距診療服務、在新北市石碇區、萬里區同時啟用全台第一個5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務；今年持續於亞東醫院導入遠距診療平台，並於苗栗縣南庄鄉啟用5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，以網路取代馬路，為偏鄉患者省去就醫、回診的舟車勞頓。此外與台達電（2308）、微軟打造全國第一個5G智慧工廠、與各大異業品牌合作打造行動生活圈，創造三贏局面，獲創新成長領袖獎肯定。