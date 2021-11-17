友達頤康攜手多元照顧服務業者 實現在地安養目標

友達光電（2409）旗下致力耕耘健康照護產業的子公司友達頤康，著眼長照需求持續增加，將於11月18至20日於2021台北國際照顧科技展中展出全方位的智慧照護方案，從預防性的健康服務、安全守護方案，延伸至照護場域的數位基礎建置、雲端營運管理系統，為照護機構實現無痛數位轉型。此外，友達頤康並將基於豐富的機構型導入經驗，擴大攜手社區和居家服務業者，向前優化社區初級預防功能，向後端延伸在宅照顧，盼能響應長照2.0的政策目標，實現在地安養、在地老化，減輕照顧者負擔。

近年來政府期盼透過社區整體照顧模式，結合「社區整合型服務中心」，「複合型服務中心」以及「巷弄長照站」，建構起完備而普及的長照服務。而智慧照護科技與不同照護型態的有效配搭，不僅能提升照護量能，更能透過科技服務串連社區與居家生活，建構整合性的照護網絡。友達頤康總經理葉俊正表示：「友達頤康基於深厚的企業ERP建置和維運經驗，能快速掌握終端客戶需求，支援不同型態、業態的照護場域。透過端到端的整合式智慧照護解決方案，滿足客戶從基礎建置、營運管理、健康促進、安全守護等需求，與客戶攜手加速科技照護的方案落地。」

數位化的基礎建置是照護產業面臨轉型的第一步，若非在基礎規劃即融入數位化的整體設計，創新的智慧照護設備往往無法發揮成效。友達頤康奠基於母公司友達多年來建置智慧工廠的深厚經驗，結合長期對照護場域特性的觀察，發展出「養老智慧工程服務」，在長照機構建設之初即參與智能資通訊規劃，如網路、電信以及監視系統等串聯，盼能協助長照機構降低數位轉型的成本，加乘智慧照護設備的效益。

此外，因應「超高齡」社會到來，照護觀念也從以往追求「長壽」，轉向更關鍵的「健康餘命」。為滿足銀髮族日益蓬勃的健身風氣，友達頤康的智慧運動健康方案，也透過衛服部的指標政策「銀髮健身俱樂部」深入社區據點，以運動健康管理平台為基礎，透過AIoT連結功能性的運動設備，進行心肺、肌耐力、伸展、協調四大訓練，並針對不同的專案訴求進行設計，目前已獲得多個社區據點採用；在兩岸各種不同業態的照護機構，如連續照護退休社區（CCRC）、銀髮宅，以及社區運動中心等，都深受青睞；亦與台中的仁馨樂活園區，以及中國大陸標竿養老品牌「泰康之家」多個城市的據點合作，已成為銀髮俱樂部的首選方案。

而針對大型長照機構人力不足的痛點，友達頤康則提供了整合式安全守護方案，兼顧管理人員的工作效率與照護品質，以達到守護長者安全的目的；方案中包含各種以人為本的智慧安全監護設備，能整合告警設備的資訊，在臥床長輩出現異狀時即時示警，大幅減輕第一線人員的負擔，不僅在中國大陸獲得綠地集團、中鐵集團等多家大型養老社區採用，也在國內高端長照機構導入應用。對於住宿型場域、社區和居家場域，安全守護方案中的異常示警、智慧床墊，以及跌倒偵測裝置，亦可透過智慧科技改善長者夜間跌倒、體力早衰等問題。