友達頤康攜手多元照顧服務業者 實現在地安養目標
友達光電（2409）旗下致力耕耘健康照護產業的子公司友達頤康，著眼長照需求持續增加，將於11月18至20日於2021台北國際照顧科技展中展出全方位的智慧照護方案，從預防性的健康服務、安全守護方案，延伸至照護場域的數位基礎建置、雲端營運管理系統，為照護機構實現無痛數位轉型。此外，友達頤康並將基於豐富的機構型導入經驗，擴大攜手社區和居家服務業者，向前優化社區初級預防功能，向後端延伸在宅照顧，盼能響應長照2.0的政策目標，實現在地安養、在地老化，減輕照顧者負擔。
近年來政府期盼透過社區整體照顧模式，結合「社區整合型服務中心」，「複合型服務中心」以及「巷弄長照站」，建構起完備而普及的長照服務。而智慧照護科技與不同照護型態的有效配搭，不僅能提升照護量能，更能透過科技服務串連社區與居家生活，建構整合性的照護網絡。友達頤康總經理葉俊正表示：「友達頤康基於深厚的企業ERP建置和維運經驗，能快速掌握終端客戶需求，支援不同型態、業態的照護場域。透過端到端的整合式智慧照護解決方案，滿足客戶從基礎建置、營運管理、健康促進、安全守護等需求，與客戶攜手加速科技照護的方案落地。」
數位化的基礎建置是照護產業面臨轉型的第一步，若非在基礎規劃即融入數位化的整體設計，創新的智慧照護設備往往無法發揮成效。友達頤康奠基於母公司友達多年來建置智慧工廠的深厚經驗，結合長期對照護場域特性的觀察，發展出「養老智慧工程服務」，在長照機構建設之初即參與智能資通訊規劃，如網路、電信以及監視系統等串聯，盼能協助長照機構降低數位轉型的成本，加乘智慧照護設備的效益。
此外，因應「超高齡」社會到來，照護觀念也從以往追求「長壽」，轉向更關鍵的「健康餘命」。為滿足銀髮族日益蓬勃的健身風氣，友達頤康的智慧運動健康方案，也透過衛服部的指標政策「銀髮健身俱樂部」深入社區據點，以運動健康管理平台為基礎，透過AIoT連結功能性的運動設備，進行心肺、肌耐力、伸展、協調四大訓練，並針對不同的專案訴求進行設計，目前已獲得多個社區據點採用；在兩岸各種不同業態的照護機構，如連續照護退休社區（CCRC）、銀髮宅，以及社區運動中心等，都深受青睞；亦與台中的仁馨樂活園區，以及中國大陸標竿養老品牌「泰康之家」多個城市的據點合作，已成為銀髮俱樂部的首選方案。
而針對大型長照機構人力不足的痛點，友達頤康則提供了整合式安全守護方案，兼顧管理人員的工作效率與照護品質，以達到守護長者安全的目的；方案中包含各種以人為本的智慧安全監護設備，能整合告警設備的資訊，在臥床長輩出現異狀時即時示警，大幅減輕第一線人員的負擔，不僅在中國大陸獲得綠地集團、中鐵集團等多家大型養老社區採用，也在國內高端長照機構導入應用。對於住宿型場域、社區和居家場域，安全守護方案中的異常示警、智慧床墊，以及跌倒偵測裝置，亦可透過智慧科技改善長者夜間跌倒、體力早衰等問題。
友達頤康今年亦受邀出席大會舉辦的「照顧科技產業發展論壇」，總經理葉俊正將於專題演說中分享中國大陸與台灣高齡照護產業的經營模式，以及科技為照護機構業者達成的數位轉型願景，期以豐富的客戶導入實例，加上智慧化的照護及運營管理經驗，持續與產業上下游緊密合作，推動更貼近客戶使用經驗的科技照護方案。
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