快訊

受害者不只一組？動視暴雪CEO護航的「性侵公司文化」

張網維爭取遠航復照 民航局：請先處理7架飛機

建碁攻電動車 再獲美國獨立充電樁大單

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

因應電動車趨勢，宏碁集團旗下建碁（3046）致力充電樁應用發展，近期再獲美國大型獨立充電樁服務商VOLTA Charging訂單；建碁旗下無風扇寬溫高階機種DEX5550-W作為充電樁控制主機，建置於VOLTA Charging充電樁內提供長時間穩定效能，即日起至2022年第1季將持續穩定供給。

全球暖化議題使電動車成為近年來最受關注的產業之一。美國三大車商計畫提高電動車普及率，以2030年達到總銷量的40%至50%為目標，廣設充電樁成為美國重要基礎建設項目。VOLTA Charging為美國深受電動車主喜愛的大型獨立充電樁服務商，目前將逐步導入各州新設充電樁站點，並多為7天24小時運營的全戶外應用設備，需對抗溫差及防止異物入侵等環境干擾，亦是設備的最大挑戰。

經過實地多站點測試，建碁AOPEN的無風扇寬溫高階機種DEX5550-W可提供長時間穩定的數位播放，同時兼顧充電運作。

建碁工業電腦產品事業處崔至誠處長表示，建碁DEX5550-W可提供在零下20oC到60oC溫度區間內長時間穩定運作，多 I/O串口提供Kiosk與周邊設備連接需求，鋁擠設計的無風扇機體使系統有效散熱並維持長時間運作，同時避免落塵汙染與異物吸入造成故障。建碁AOPEN高效能工業電腦及技術服務贏得客戶的肯定、再獲訂單。

建碁AOPEN無風扇工業電腦DEX系列在交通建設應用除了美國電動車產業外，近期在中東重要轉運機場亦有所斬獲；除此之外，該系列也獲得全球多家知名速食連鎖集團客戶青睞，如英國與澳洲的AI互動式車道點餐系統、荷蘭的智能化點餐與備餐系統。未來，建碁將繼續努力以高品質產品及專業技術服務全球客戶。

美國 電動車 工業電腦

延伸閱讀

拜登談台灣「不鼓勵獨立」 學者：美國整體政策未變

身分資料遭盜 胞弟報警揪出姐姐詐領電動車補助

特斯拉衝刺充電樁 台鏈來電

科技基金 績效 紅不讓

相關新聞

建碁攻電動車 再獲美國獨立充電樁大單

因應電動車趨勢，宏碁集團旗下建碁（3046）致力充電樁應用發展，近期再獲美國大型獨立充電樁服務商VOLTA Chargi...

AI語音平台SoundHound在美上市 鴻海、宏達電參與私募

人工智慧語音平台SoundHound (SOUN-US)，通過與 Archimedes Tech SPAC Partne...

TrendForce：2022年手機產量 將恢復疫情前水準

根據TrendForce調查，在2022年全球經濟活動回歸正軌的預期下，智慧型手機貼近民生需求的屬性，將有助於該產業小幅...

友達今宣布 獲台灣永續獎、全球永續獎共計14項殊榮

友達（2409）今（17）日宣布，榮獲台灣永續獎及全球永續獎共計14項的殊榮，真實展現公司在ESG的平衡發展與各同仁一起...

東研信超汐止遠東科技大樓擴產 明年Q2開出新產能

電子檢測廠商東研信超（6840）今日說明，看好5G NR、WiFi6/6E等新應用不斷擴張，檢測需求跟著大幅提升，宣布新...

聯發科技獲台灣十大永續典範企業獎

IC 設計大廠聯發科（2454），日前在 2021 年台灣企業永續學院主辦的「台灣企業永續獎」中，蟬聯最高榮譽「台灣十大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。