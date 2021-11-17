友達今宣布 獲台灣永續獎、全球永續獎共計14項殊榮

友達（2409）今（17）日宣布，榮獲台灣永續獎及全球永續獎共計14項的殊榮，真實展現公司在ESG的平衡發展與各同仁一起努力的成效，包含「十大永續典範企業──製造業」、「永續報告白金獎」、「英文永續報告金獎」，以及單項績效類「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「水資源領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「創意溝通領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「透明誠信領袖獎」及「供應鏈領袖獎」獎項；同時以全方位防疫應變體系「Innovation of Pandemic-Safe Life and Corporate Competitiveness」榮獲全球永續獎今年特別增設之「疫情防治貢獻獎Special Award for Pandemic Response」。

友達光電董事長暨執行長彭双浪表示：「友達一路走來，重視永續發展，長期深化同仁CSR DNA，從歷年獲獎肯定，看到公司上下一體對世界公民的認同與實踐，具體展現ESG的平衡發展與全方位實力。面對現今全球氣候變遷、低碳轉型、經貿局勢變動等多重挑戰之下，友達會持續凝聚全體共識，積極投入行動，並以共好精神，偕同價值鏈夥伴穩步向前，掌握永續契機。」

囊括多項大獎 全面永續表現獲讚揚

除了以卓越綜效獲得製造業十大典範企業殊榮，在治理方面，友達以「透明誠信領袖獎」展現秉持誠信理念，獲證交所評鑑公司治理前5%企業認證，連續12年入選道瓊世界永續指數（DJSI）。「創新成長領袖獎」則以「穩定綠電創儲能解決方案」獲得評審肯定，友達在堅實的能源事業基礎上，持續提升技術力，將自有智慧能源管理系統延伸為創儲能整合解決方案，提高電力系統穩定性，為台灣綠能發展創更大價值。

在環境面向，友達長期來不斷精進水、物質、能源效率，連續多年獲得「水資源領袖獎」、「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」。呼應國際減碳趨勢，完成SBT科學基礎減碳目標之審查通過，以2018年為基準年，預定於2025年達到絕對碳排放量減少25%之目標。另外，友達也攜手供應商制定減碳與節水目標，透過分享、輔導，共享永續經驗成果，樹立典範機制，獲「供應鏈領袖獎」肯定。

在「創意溝通領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「社會共融領袖獎」項目，友達也大有斬獲：不僅推動GOLF產學聯盟社團法人化，以達永續培植青年人才；同時展開多元方案，建構平權、賦能成長的友善職場和共融共好社會，以精準客製化作法深耕利害關係人，積極聆聽與創新互動，皆獲得評審讚揚。

部署紮實疫情應變體系 共創防疫新生活