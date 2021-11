友達今宣布 獲台灣永續獎、全球永續獎共計14項殊榮

友達(2409)今(17)日宣布,榮獲台灣永續獎及全球永續獎共計14項的殊榮,真實展現公司在ESG的平衡發展與各同仁一起努力的成效,包含「十大永續典範企業──製造業」、「永續報告白金獎」、「英文永續報告金獎」,以及單項績效類「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「水資源領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「創意溝通領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「透明誠信領袖獎」及「供應鏈領袖獎」獎項;同時以全方位防疫應變體系「Innovation of Pandemic-Safe Life and Corporate Competitiveness」榮獲全球永續獎今年特別增設之「疫情防治貢獻獎Special Award for Pandemic Response」。

友達光電董事長暨執行長彭双浪表示:「友達一路走來,重視永續發展,長期深化同仁CSR DNA,從歷年獲獎肯定,看到公司上下一體對世界公民的認同與實踐,具體展現ESG的平衡發展與全方位實力。面對現今全球氣候變遷、低碳轉型、經貿局勢變動等多重挑戰之下,友達會持續凝聚全體共識,積極投入行動,並以共好精神,偕同價值鏈夥伴穩步向前,掌握永續契機。」

囊括多項大獎 全面永續表現獲讚揚

除了以卓越綜效獲得製造業十大典範企業殊榮,在治理方面,友達以「透明誠信領袖獎」展現秉持誠信理念,獲證交所評鑑公司治理前5%企業認證,連續12年入選道瓊世界永續指數(DJSI)。「創新成長領袖獎」則以「穩定綠電創儲能解決方案」獲得評審肯定,友達在堅實的能源事業基礎上,持續提升技術力,將自有智慧能源管理系統延伸為創儲能整合解決方案,提高電力系統穩定性,為台灣綠能發展創更大價值。

在環境面向,友達長期來不斷精進水、物質、能源效率,連續多年獲得「水資源領袖獎」、「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」。呼應國際減碳趨勢,完成SBT科學基礎減碳目標之審查通過,以2018年為基準年,預定於2025年達到絕對碳排放量減少25%之目標。另外,友達也攜手供應商制定減碳與節水目標,透過分享、輔導,共享永續經驗成果,樹立典範機制,獲「供應鏈領袖獎」肯定。

在「創意溝通領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「社會共融領袖獎」項目,友達也大有斬獲:不僅推動GOLF產學聯盟社團法人化,以達永續培植青年人才;同時展開多元方案,建構平權、賦能成長的友善職場和共融共好社會,以精準客製化作法深耕利害關係人,積極聆聽與創新互動,皆獲得評審讚揚。

部署紮實疫情應變體系 共創防疫新生活