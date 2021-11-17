東研信超汐止遠東科技大樓擴產 明年Q2開出新產能

電子檢測廠商東研信超（6840）今日說明，看好5G NR、WiFi6/6E等新應用不斷擴張，檢測需求跟著大幅提升，宣布新購汐止遠東科技大樓廠辦，作為安規（Safety）檢測的新實驗室，原汐止廠區亦同步新租賃廠房擴充5G、WiFi6/6E檢測產能，新產能將自明年第2季起陸續到位，可望大幅挹注明年營收貢獻。

東研信超指出，看好檢測需求大幅成長，且公司目前檢測能量吃緊，在訂單掌握度充足下，決意在汐止新購廠房，並同步擴充既有廠區檢測設備。

除積極在台灣擴充外，東研信超指出，今年上半年在東莞松山湖科技產業園區新設立的中國區總部，亦已取得美國A2LA認證，並預計於今年12月底前取得CNAS認證，營收貢獻預計於2022年第一季開始顯現。

東研信超提到，於汐止遠東科技大樓取得200坪以上的廠辦空間，作為擴充安規檢測產能用途，新廠辦預計於2022年第一季完成實驗室配電裝修及設備移入後，申請TAF認證，第二季起開始產生營收貢獻；同時，既有汐止廠區內的租賃廠房，自12月起將由4棟增加為5棟，新租賃廠房2022年第二季起即可挹注營收。

除了台灣區檢測能量幾近滿載，東研信超提到，亦看好中國智能家居市場，且身為中國《智慧家居設備無線連接水準評價技術規範》的參與制定者，東研信超可望直接受惠，公司今年已於東莞松山湖科技產業園區建立中國區總部，並擴充測試實驗室產能，未來預計成為無人機及物聯網裝置檢測大本營。松山湖中國區總部已開始小量接案，將於2022年第一季開始產生明顯的營收貢獻，預期隨著認可實驗室的客戶數量增加，營收貢獻亦將逐步成長。

看好5G通信技術的產業應用普及，以及未來智慧生活的市場潛力，東研信超表示，今年以來接獲的檢測機種數、測試時數與測試單價皆高於以往，5G NR、WiFi6/6E檢測的營收占比亦持續拉高，此次台灣、中國共三處實驗室進行檢測產能擴充，在客戶檢測需求接單上將更有餘裕，為公司增添新一波的成長動能。