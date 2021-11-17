聯發科技獲台灣十大永續典範企業獎

IC 設計大廠聯發科（2454），日前在 2021 年台灣企業永續學院主辦的「台灣企業永續獎」中，蟬聯最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」及「企業永續報告獎」白金獎，並同時囊括「人才發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」及「資訊安全領袖獎」單項績效類殊榮，這是今年度繼「天下企業公民奬」獲得「大型企業」第五名後，再次肯定聯發科多年來在永續績效上的卓越表現。

聯發科副董事長暨執行長及企業社會責任委員會主委蔡力行表示，聯發科除了專注本業，領先布局5G、WiFi、智慧手持裝置及智慧家庭應用等重要產品外，對於所屬產業如何達到永續發展的目標也極為重視，如今能在「台灣永續典範企業獎」及企業公民大獎「天下永續公民奬」中獲得亮麗的成績單，與公司在多面向積極推動永續發展息息相關。

蔡力行說，聯發科承諾以責無旁貸的精神，在永續領域不斷精進，矢志成為符合所有利害關係人期望的永續企業，在追求永續共好的路上持續邁進，成為社會的正向力量。

聯發科是以創新取勝的高知識密集產業，本身沒有工廠(fabless)，長期致力帶動供應商實踐綠色營運，每年舉辦半導體產業責任供應鏈論壇，帶動供應鏈夥伴響應聯合國永續發展目標 (SDGs) 制訂控制溫室氣體排放量，每年以至少下降2%為目標。

此外，聯發科也將 ESG 的標準納入供應商的稽核準則。在本業上，公司在前段產品設計時就引進節能創新概念，以符合節能減碳的環保趨勢。去年度所提供晶片的最終產品的能源績效，較前一年度降低 11% 的能耗比率，可供應台灣約 7.5 萬戶家庭的一年的用電量。

聯發科從 2015 年起，已連續七年獲得台灣企業永續獎的肯定，今年成績較去年更上層樓，顯現聯發科善盡企業社會責任CSR，並與利害關係人、環境共好，以達企業的永續經營。

聯發科從「全球布局、在地實踐」出發，將永續策略納入核心營運中，去年於台灣採購金額超過新台幣 1500 億元，為台灣半導體業提供強勁的成長動能；多年來也投入大量資源推動科技教育普及，鼓勵社會創新，實現對永續營運的承諾。