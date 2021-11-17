台灣永續獎揭曉 台灣大哥大7度獲十大永續典範企業

台灣大哥大（3045）永續績效再獲肯定，由財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦的第十四屆「TCSA台灣永續獎」今（17）日舉行頒獎典禮，台灣大哥大第7度獲得「十大永續典範企業獎」，同時也拿下永續報告書白金獎與6項永續單項績效獎等共8項大獎，其中「創新成長領袖獎」為服務業及資訊傳播業分組第一名。以集團角度來看，富邦集團表現亮眼，旗下三家上市公司包含富邦金控（2881）、台灣大哥大、momo富邦媒今年一併囊括台灣永續獎19項大獎。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大持續深耕 ESG，接軌國際標準，關注氣候變遷及再生能源短缺等議題，期許抛磚引玉，並喚起各界更積極參與。在此原則下，我們陸續導入TCFD (氣候相關財務揭露)氣候風險評估、SBT (科學基礎減碳目標)等指標，不斷用更高標準善盡愛地球、愛人類、愛台灣的責任。我們承諾2040年100%使用再生能源，於年底正式加入RE100，未來也將努力朝淨零排放(Net Zero)的目標前進。十分感謝評審看到台灣大的努力，給予「永續經營典範企業」、「公司治理業界領導」、「善盡社會責任」等高度評價，讓我們更有動力，繼續扮演永續先鋒，攜手八大利害關係人一起「Open Possible」，共同打造真正永續的未來。

今年是台灣大第7度獲得「十大永續典範企業獎」的殊榮，同時還拿下「透明誠信領袖獎」、「創意溝通領袖獎」、「氣候領袖獎」、「供應鏈領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「社會共融領袖獎」等囊括治理、環境、社會等面向的6項永續單項績效，以及永續報告書白金獎等8大獎項，以及台灣永續能源研究基金會「GCSA全球企業永續獎」英文報告書銅獎、「TSAA台灣永續行動獎」社會共融金獎等獎項。