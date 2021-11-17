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元宇宙、蘋果新品加速Wi-Fi升級 郭明錤看好這家台廠

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

天風國際證券分析師郭明錤最新報告認為，Wi-Fi 6E的LTCC（低溫共燒陶瓷）用量將比先前的Wi-Fi規格多2～3倍以上，將造成明年LTCC供應可能再度趨於緊張，看好璟德將是元宇宙及蘋果新品加速Wi-Fi規格升級的主要受惠廠商。

郭明錤今（17）日發表最新報告看好璟德未來數年將持續高速增長，主要成長動能來自Wi-Fi升級、中國大陸5G手機市占率因取得新頻段參考設計提升、東南亞5G滲透率成長、5G基站、車用、IoT與低軌道衛星等。

郭明錤表示，Wi-Fi 6E支援的頻道數量為Wi-Fi 6的2～3倍，以一般裝置最常見到的2x2 MIMO為例 (例如筆記型電腦)，Wi-Fi 6E的LTCC用量約是Wi-Fi 6或先前規格的2～3倍以上，另外Wi-Fi 6E的路由器因採用較高規格，每台Wi-Fi 6E路由器對LTCC營收貢獻較Wi-Fi 6E終端最多高出8～10倍。

他強調， Wi-Fi 6E因新增5 GHz支援， LTCC尺寸較舊Wi-Fi的規格大，有利LTCC ASP與毛利率的表現；WI-Fi產品線目前占璟德整體營收約40～45%，Wi-Fi規格升級將是璟德重要的成長動能。

郭明錤指出，頭戴顯示器支援高速無線傳輸為改善元宇宙使用者體驗的關鍵，預測頭戴顯示器在2022、2023、2024年分別採用的主流WI-Fi規格為Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 6E/7、Wi-Fi 7。

另外，郭明錤說，相信iPhone 14與Apple頭戴顯示器都將配備Wi-Fi 6E，可望帶動更多競爭對手的產品採用WI-Fi 6E，郭明錤認為，璟德是元宇宙與蘋果新產品加速Wi-Fi規格升級的主要贏家，預測璟德將在明年開始出貨用於元宇宙硬體裝置的LTCC。

Wi-Fi 郭明錤 元宇宙

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