光洋科爆經營權之爭 友訊員工登報籲「拒絕台鋼盟」

光洋科（1785）經營權越演越烈，除了員工自發性的成立撐傘團捍衛公司派之外，更有一名自稱友訊（2332）的小職員登報力挺光洋科，以「友訊員工至光洋科全體同仁的一封信」為題刊登半版廣告，呼籲「拒絕台鋼盟」，信末更稱「友訊血淚，殷鑑不遠」。

光洋科爆發經營權之爭，光洋科員工組成「光洋撐傘團」，且在日前刊登廣告，呼籲小股東謹慎面對手中股票，不要輕易借給券商，以免不慎變成禿鷹集團的幫兇；同時在廣告中更公開邀請過去遭台鋼併吞的企業家們加入光洋科正義聯盟，共同對抗台鋼。

經營權之爭激烈，更有一名自稱友訊的小職員寫信力挺光洋科，今日刊登廣告，以「友訊員工至光洋科全體同仁的一封信」為題，強調「友訊血淚，殷鑑不遠」。

根據廣告內容，小職員在信中表示，「最近從網站上看到許多關於你們的新聞，除了擔心我的股票價值外，也讓我想起所處公司這二年的風風雨雨及許多不堪。我在友訊服務迄今十五年多，我很喜歡這家公司，同事、主管們都很好。但自從去年換成台鋼的人經營後，這公司變了樣，變得惡質與不道德」。

對於近日撐傘團發起呼籲股民不借券不幫炒股的廣告，友訊小職員指出，「我之前有買公司的股票，但我犯了一個錯，我將委託書交給台鋼的股務代理商，對原本的經營團隊投下不信任的一票」，他說，「當時我的確對於原胡董的團隊有點不滿，希望有個專業領導來帶領友訊前進，而李董應該是值得託付的」。

小職員進一步表示，「剛開始的時候的確感覺還不錯，台鋼似乎也按照他們之前對外公開的話將公司託付給專業經理人。不到一年的時間，話還言猶在耳，李董不見了，那些學有專精的主管一個一個換成它們自己的人馬，公司裡面瀰漫著一股不安的氣氛，下一個會是誰？』」。

對於公司被台鋼集團併購，友訊小職員認為，「我只是一個基層員工，上層那些高來高去的政治鬥爭原不甘我們的事，但這種不安定感卻也造成士氣低落」；他進一步表示，「一年多前的狀況現在似乎也發生在光洋科身上，作為貴公司的股東，我希望你們能好好經營，別步友訊後塵」。

小職員信中最後強調，「如果你們手上有公司的股票，千萬不要所託非人，更不要相信台鋼現在說的」，「友訊血淚，殷鑑不遠」，信末署名「希望靠你們賺奶粉錢的小股東敬上」。