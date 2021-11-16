聯發科蔡力行當選新科院士 40年職涯秉持「四大特點」

聯發科（2454）董事長蔡明介是第一屆工研院院士，如今該公司執行長蔡力行也當選新科院士，他說在過去40年職涯當中，沒有改變的幾項特點是重視技術領先、開發優良產品與服務，第三是跟客戶建立特別性的關係，並與消費者建立黏著性的關係，第四則是培養人才。

關於人才議題，蔡力行說，他很重視培養人才，根據他跟很多人共事的經驗，他建議年輕人，第一是要面對現實，不要逃避，第二是擁抱挑戰，現實當中一定會有很多挑戰，不只是要接受，而且要擁抱與克服挑戰，第三則是立志向上，志向要立得高，最後是目標訂為希望能在不同面向達到世界一流的表現。

至於人才要具備的特質，蔡力行進一步表示，首先是要有開放的心胸，第二是態度要積極進取，第三是保持創新的心態，要接受與擁抱創新，第四是在當今變化迅速的環境中，要有全球性的視野。

另外，蔡力行先後在台積電（2330）、中華電信（2412）、聯發科等指標性企業工作，他指出，這些企業都是龍頭公司，他在台積電一路成長、學習很多，聯發科發展有一度辛苦，但這兩年進步很快。一路以來，除了感謝家人，他也特別感謝台積電創辦人張忠謀、董事曾繁城，還有蔡明介，以及邀他擔任中華電信董座的前交通部長葉匡時。