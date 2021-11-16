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聯發科蔡力行當選新科院士 40年職涯秉持「四大特點」

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
蔡英文總統今日為新科工研院院士聯發科副董事長兼執行長蔡力行授證。圖／聯發科提供
蔡英文總統今日為新科工研院院士聯發科副董事長兼執行長蔡力行授證。圖／聯發科提供

聯發科（2454）董事長蔡明介是第一屆工研院院士，如今該公司執行長蔡力行也當選新科院士，他說在過去40年職涯當中，沒有改變的幾項特點是重視技術領先、開發優良產品與服務，第三是跟客戶建立特別性的關係，並與消費者建立黏著性的關係，第四則是培養人才。

關於人才議題，蔡力行說，他很重視培養人才，根據他跟很多人共事的經驗，他建議年輕人，第一是要面對現實，不要逃避，第二是擁抱挑戰，現實當中一定會有很多挑戰，不只是要接受，而且要擁抱與克服挑戰，第三則是立志向上，志向要立得高，最後是目標訂為希望能在不同面向達到世界一流的表現。

至於人才要具備的特質，蔡力行進一步表示，首先是要有開放的心胸，第二是態度要積極進取，第三是保持創新的心態，要接受與擁抱創新，第四是在當今變化迅速的環境中，要有全球性的視野。

另外，蔡力行先後在台積電（2330）、中華電信（2412）、聯發科等指標性企業工作，他指出，這些企業都是龍頭公司，他在台積電一路成長、學習很多，聯發科發展有一度辛苦，但這兩年進步很快。一路以來，除了感謝家人，他也特別感謝台積電創辦人張忠謀、董事曾繁城，還有蔡明介，以及邀他擔任中華電信董座的前交通部長葉匡時。

台積電 蔡力行 聯發科

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