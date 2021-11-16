快訊

和眾診所遭爆日打上千劑疫苗賺2000萬 北市調查出爐

紅單猖獗？房價一直漲 李同榮曝預售市場風險時間點

電電公會公開晶片安全產業標準 與國際資安標準接軌

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

近年來供應鏈安全是全球關切的焦點話題，如何採用安全可信賴之晶片更是眾所關注的議題。為全面提升台灣對晶片安全的重視，並達到國際接軌一證多用及多重使用的目標，台灣區電機電子公會iSEC委員會，將全力出擊引領產業並結合政府資源，將公開晶片安全產業標準，且進一步達到一證多用及多重使用的晶片安全標準，與國際接軌。

電電公會表示，供應鏈安全已是全球關切的焦點，尤其華為、海康所生產的晶片遭到美國政府質疑其藏有後門，更讓全球經貿版圖改變。

因此，為使台灣鞏固全球關鍵供應鏈地位必須建構國內晶片安全信心等級，增加資安防禦能力，打造出台灣晶片供應鏈安全檢測認驗證生態系，介接國際關鍵資安標準(如: common criteria, SESIP)，並以此為利基，增加台灣晶片產業進入全球乾淨供應鏈競爭力。

電電公會指出，為避免中央、地方機關(構)或公法人等公務機關，甚至軍事及情報等機敏機關採用到具國安疑慮之晶片，需要提升台灣對於晶片安全認知及能量，資策會資安所副主任高傳凱認為首要任務是打造晶片安全產業生態鏈，並從以下3點來布局：

1. 偕同產學研共同發展，厚植晶片安全檢測認驗證能量：跨域結合產學研技術能量，透過技術互補成立晶片安全聯合實驗室，催化晶片安全檢測技術落地。

2. 與晶片廠商合作投入場域試驗，建立晶片安全最佳典範：完備技術及檢測環境，協助晶片廠商安全升級，建立晶片安全實作最佳典範，作為未來廠商產品升級轉型之依循。

3. 跨國合作與驗測互通，打造國際晶片安全標準檢測驗證中心：實驗室跨國合作，產品驗證國際認可，達到國內送測國際認證之目標。

電電公會強調，在打造這個生態鏈之前，必須先因地制宜制定出台灣自己的晶片安全標準，台灣晶片業者可依循此標準一步步塑造起安全品質，檢測實驗室則因應標準建立起檢測技術方法，設備製造商及場域擁有者更是可以透過將此資安標準定為採購規格來確保所購買產品的安全性。

在這樣的需求下，晶片安全測試規範草案孕育而生，起草人資策會鍾松剛博 士指出，該規範參考國際標準SESIP, ISO/IEC 24759, FIPS 140-3, ISO/IEC17825，首重晶片及實體層安全，包括晶片設計、封裝保護、除錯介面安全等，其次還需要分別考量密碼安全、儲存安全、通訊安全、平台安全、軟體安全，以確保供應鏈產品之整體性安全，此外，這份規範草案於初期設計時，及加入了可透過重複使用已獲證組件(如:晶片)來確保供應鏈安全以建構出信賴之聯網設備。

此外，鍾松剛進一步指出，台灣是以外銷為主的國家，因此標準鏈結國際是必要的，該規範主要對接國際SESIP標準，SESIP為GlobalPlatform現行所推動的標準之一(其它還包括TEE, SE等)，其中參與SESIP標準制定的有國際大廠NXP、ARM、Qualcomm等，所以未來通過電電公會所制定出的晶片安全規範，即符合SESIP國際標準。

電電公會iSEC委員會詹主委東義表示，為全面提升台灣對晶片安全的重視，並達到國際接軌一證多用及多重使用的目標，電電公會iSEC委員會將全力出擊引領產業並結合政府資源，歡迎大家共同來iSEC委員會合作制定晶片安全標準，iSEC委員會更有意在未來將此標準往升級成國家標準邁進，共同形塑台灣成為值得世界信賴的國家。

晶片 資安

延伸閱讀

晶片短缺韓廠訂單接至明年Q3 中國客戶增至150家

原料高漲車價喊漲 裕日車：與日本母廠協商中

日本BALMUDA智慧手機亮相 台幣2.5萬17日起開放預購

歐盟力推歐洲晶片法 目標2030年全球市占率倍增

相關新聞

聯發科雙蔡合體現身 估產能供給明年仍緊

聯發科（2454）雙蔡合體現身，董事長蔡明介與執行長蔡力行今(16)日聯袂現身工研院第十屆工研院院士授證典禮暨院士論壇。...

任天堂下修Switch銷售目標 供應商旺宏回應了

針對日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）日前下修對旗下遊戲機Switch的銷售目標，作為供應商的旺宏（2337），董事...

「一定等得到這天」 台積赴日設廠最大目的是索尼這個獨家技術

一位IC設計高層指出，台積願意破例到日本設廠，最主要的誘因，可能是索尼一項鎖在日本國內、禁止外流的獨家技術。

鴻海第三代半導體傳捷報 郭浩中獲頒傑出工程師教授獎

鴻海（2317）研究院半導體研究所所長郭浩中，因長期致力於化合物半導體研究，榮獲中國工程師學會110年度「傑出工程師教授...

賴清德參訪「Meta」台灣辦公室 提強化資安與保護隱私

Facebook（臉書）整合旗下服務，上個月正式改名為Meta。副總統賴清德今天參訪「Meta台灣辦公室」，強調面對「元...

蔡力行勉勵年輕世代 面對現實 擁抱挑戰並立志向上

聯發科（2454）副董事長兼執行長蔡力行今日獲頒工研院新科院士，他在會前分享得將感言時表示，多年來最大的成就感就是培育人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。