2021優質港口論壇 邀遠傳總座井琪談5G智慧旅運新應用

後疫情時代，全球航運與港口營運迎來新的挑戰，台灣港務公司16日於高雄展覽館舉辦「2021優質港口論壇」，遠傳展出三大5G智慧旅運新應用，遠傳電信總經理井琪並受邀出席與談，與產官學研共同探討如何以5G與AIoT科技新力量推動港區轉型升級，打造智慧港口加值台灣港埠樞紐港地位。

井琪表示，近年國際海運市場多變，鄰近國家港口崛起，台灣港務公司正全力規劃加速港埠邁向數位轉型以提升整體競爭力，是非常正確的方向，因為這的確是當務之急。高雄港位處跨洲際與區域貨櫃輪轉運最佳連接點，優異的地理優勢帶動港市轉型發展進程，遠傳具備世界第一的5G網路實力，可為港區發展注入充沛動能，結合大數據、人工智慧與物聯網創新應用，將助力高雄港蛻變，加速實現智慧港口，朝向亞洲最佳服務港口願景邁進。

遠傳持續投入5G產業應用發展，先前已加入「高雄5G AIoT國際大聯盟」協助產業、城市升級轉型。遠傳今日於論壇現場展出高效管理、安全便民、港市觀光三大5G智慧旅運新應用。

高效管理是透過智慧營運平台，串聯商情、設施與即時動態資訊，助決策者掌握港區運營；以智慧監控中心彙整建物用電、安防、環控資訊，並透過AI可視化自動分析，提升管理效率。

安全便民應用為整合5G、AI與影像辨識新科技，提供智慧看照、智慧路安與智慧車道服務，可主動辨識特徵追蹤標的位置，迅速找查尋人，一旦發掘旅客危險行為，立即告警守護路、海側安全，同時引導車輛動線，保持車道暢通。

港市觀光以5G結合虛實整合科技，發展智慧觀光新媒體應用，加值觀光發展綜效；更可運用信令資料即時監測熱門景點人流，優化旅遊品質。

對於智慧港口的發展，遠傳以世界第一的5G網路實力，以及資通訊整合技術，做為台灣港埠發展後盾，未來將致力與政府、產業攜手，以5G智慧旅運新應用提升港口營運管理效率、旅運安全與觀光效益，打造港市轉型硬實力。