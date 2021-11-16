賴清德參訪「Meta」台灣辦公室 提強化資安與保護隱私

Facebook（臉書）整合旗下服務，上個月正式改名為Meta。副總統賴清德今天參訪「Meta台灣辦公室」，強調面對「元宇宙（Metaverse）」，如何強化資安與保護個人隱私是首要重點，他期待與民間共同討論、提出因應的方法，也期盼台灣可以成為世界的典範。

賴清德抵達後，首先聽取Meta台灣辦公室總經理朱怡靜及協理陳奕儒簡報，瞭解該公司理念、服務業務及未來趨勢等。接著，賴清德與Meta公司副總裁暨亞太區公共政策負責人Simon Milner及大中華暨中亞區公共政策總經理陳澍視訊對談。

談及Metaverse網路安全問題，賴清德表示，強化資安及保護個人隱私是首要重點。Meta公司要讓人們體驗進入數位虛擬生活；但在此之前，也要先考量如何強化資安及審視目前存在的網路帳號盜用、惡意攻擊及集體霸凌等問題，並及早提出相應的制度及規畫。

賴清德表示，在Metaverse軟硬體建置方面，台灣也可以提供AR（擴增實境）或VR（虛擬實境）為主的穿戴式裝備、零組件、基礎網路服務及雲端服務等。此外，台灣是一個民主自由及重視法治人權的國家，也是重視言論自由的國家，適合作為Metaverse前瞻的實驗基地，與民間共同提出未來強化資安及因應其他問題的方法，也可以成為世界的典範。