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遠傳舊換新折萬元 摺疊機限時加碼折4千再抽iPhone13

經濟日報 / 記者楊東庭/即時報導
遠傳手機舊換新，不僅APP檢測估價僅需3分鐘、全台遠傳直營及加盟門市均受理、換購品項豐富實用。圖/業者提供
遠傳手機舊換新，不僅APP檢測估價僅需3分鐘、全台遠傳直營及加盟門市均受理、換購品項豐富實用。圖/業者提供

遠傳電信（4904）再推超殺「手機舊換新」優惠活動！即日起至12/31止，不限遠傳用戶，只要帶著舊手機到全台遠傳門市，利用「遠傳舊換新APP」進行檢測估價，回收價最高折抵破萬元；換購指定新機加碼再折最高$4000！除了舊機回收金和指定新機加碼金可以雙重折抵、最低現折至$0，無論是新申辦門號、續約、購買空機都適用；還可以再參加抽獎活動，有機會把iPhone 13、Galaxy Z Flip3 5G、遠百與統一超商禮券等優渥大獎一起帶回家！

來遠傳參加「手機舊換新 最高現折萬元」活動，除了可換購新手機，也可以選擇換購最新上市的iPad / iPad mini、3C家電、配件、手機包膜、折抵帳單等多元產品服務。指定新機還可享加碼折抵優惠，例如換購三星超夯摺疊新機Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G加碼折$4000；換購Sony Xperia 1 III、Samsung A52s、ASUS Zenfone 8/ 8 flip、OPPOReno6 /6 Pro、小米11系列等熱門手機都可享加碼折抵優惠，雙重折抵超划算！

來遠傳手機舊換新，不僅APP檢測估價僅需3分鐘超快速、全台遠傳直營及加盟門市均受理超方便、換購品項豐富實用，指定新機加碼優惠更為大家嚴守荷包，還有機會抽走iPhone13等澎拜大獎！想要汰換舊手機的朋友，快把握難得的機會，12/31前來遠傳門市除舊布新，聰明省荷包！

詳請見活動網頁： https://fetnet.tw/k7YWKG

遠傳電信 手機

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