K&S 新一代LED晶片貼片機LUMINEX在德國亮相 驚艷全球

全球知名設備商庫力索法（Kulicke & Soffa，簡稱K&S）宣布，該公司最新發表用於生產Mini／Micro LED晶片貼片機LUMINEX，首次於德國慕尼黑曝光，立刻吸引全場焦點。

K&S表示，全新的LUMINEX機台，通過最新的軟件升級，提供了更高的產能和更靈活的操作，允許以100Hz的倍數進行多圖形放置（MPP：Multi-Pattern Placement），掃描模式下高達10000Hz（相當於每秒10000次放置），加速市場對LED矩陣背光和最終自發光顯示技術的採用。

K&S產品與解決方案集團執行副總裁張贊彬表示，LUMINEX 是首個完全採用K&S技術開發的高級顯示解決方案，能同時支持Mini LED 和 Micro LED的晶片轉移，將Mini/Micro LED技術和應用的生產效率提升到最新的水平。

K&S全球銷售高級副總裁Nelson Wong表示，憑借K&S 70多年的技術創新和研發投資的悠久歷史，公司已做好準備，為先進顯示市場的快速發展提供新一代解決方案。相信我們在制程和產量方面的新突破能滿足當今顯示器市場對質量和性能不斷增長的需求。

根據集邦科技調查，從2021年到2025年，Mini/Micro LED晶片生產，將以55%的複合年增長率增長，這將創造一個重要的長期投資設備機會。目前 Mini LED背光正徹底改變高端LCD市場，預計將從2023年開始過渡到以價值為導向的大型顯示市場。

K&S預計，到2024年為止，Micro LED的採用將加速支持新的自發光顯示器，從大型商用顯示器和可穿戴設備等專業市場開始，逐漸進入智能手機等高容量高端顯示器市場。由於LED晶片的密度需求越來越高， Micro LED市場有望為K&S的解決方案創造極高的市場需求。