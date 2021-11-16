展碁擠身元宇宙概念股 樂觀Q4及明年發展

宏碁集團旗下展碁國際（6776）今（16）日舉行法說會，展望後市，展碁對今年第4季及明年增長有信心，預估本季相較第3季將持平或小幅增長，明年目標營收雙位數增長，隨著產品組合優化，獲利也將同步提升。此外，展碁因有代理宏達電（2498）商用的虛擬實境（VR）HTC Vive，加上有銷售顯卡及相關軟體，展碁總經理林佳璋認為，其實展碁也是元宇宙概念股。

展碁傳統下半年為銷售旺季。展望第4季，展碁預期在旺季效應加持下，第4季營收將與第3季持平或小幅增長，相比去年同期則雙位數成長。

展望2022年，林佳璋表示，3C產品因居家工作（WFH）、遠距教學及「宅經濟」在2020、2021年需求大增，導致民眾提前消費，不過從展碁自身來看，預期明年依然有小幅增長。

在資安業務方面，由於國內電子大廠屢屢遭受駭客攻擊，在資安意識抬頭下，展碁預期相關產品將持續熱銷，並帶動雲端軟體銷售。

展碁指出，因疫情改變生活行為，居家娛樂、遠距辦公商品、Life style用品及家電等需求仍有成長空間。

展碁預估，2022年營收有望雙位數增長，獲利方面，隨著公司擴大軟體、其他類等毛利率較高的業務占比，在產品組合優化下，預估明年獲利也將同步增長。

展碁看好軟體增長動能，且因該業務毛利率相對較高，是公司既定衝刺項目，目前該業務營收占比約達兩成，展碁目標明年占比提升至25%。

隨著任天堂Switch OLED款新品於10月在台上市，激勵展碁10月營收來到22.8億元，月增13.9%、年增62.8%，創下單月歷史新高紀錄；累計今年前十個月營收171.01億元，年增19.8%。

林佳璋表示，10月Switch OLED上市，帶動銷售熱潮，但目前看來全球Switch仍處於缺貨，對展碁來說，接下來該業務仍要看供貨狀況，取決於零組件缺料情況及海運缺櫃影響。

不過，林佳璋強調，儘管外界將展碁貼上任天堂概念股標籤，但從第3季成績來看，任天堂相關業務銷售不如去年同期暢旺，但展碁靠著多元化業務，第3季依然可以繳出佳績，證明展碁不只是靠任天堂。

此外，林佳璋表示，現在市場上熱烈討論的元宇宙話題，其實展碁也是元宇宙概念股，因為展碁有代理宏達電商用的虛擬實境（VR）HTC Vive，這方面主要做B2B整合，業務有逐步增長趨勢；而在元宇宙占有重要角色的顯卡、相關軟體展碁也有銷售。