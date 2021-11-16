純代工廠再次漲價 業內人士：台灣IC設計毛利率面臨壓力

集微網消息，業內消息人士稱，隨著純代工廠再次提價以反映其晶圓廠產能持續緊張，許多台灣IC設計公司發現維持毛利率越來越困難。



據digitimes報導，消息人士指出，無晶圓廠晶片製造商，尤其是那些專門從事顯示驅動器IC的製造商，已經看到他們的客戶不願意接受進一步的價格上漲。

“對於聯發科、瑞昱半導體和聯詠科技等一線企業而言，他們更有能力提高報價，並將設法在成本上升和供應鏈挑戰的背景下，在利潤增長方面超越台灣地區規模較小的同行。”消息人士說道。

消息人士認爲，除了一線IC設計公司外，對電視、Chromebook和其他個人電腦需求較少的公司也將能夠在第四季度保持毛利率。另外特別是對於那些仍然面臨供應方限制的公司，例如網絡晶片供應商和電源管理IC供應商，他們仍然能夠將增加的製造成本轉嫁給客戶。