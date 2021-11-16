大聯大看成熟製程新增產能有限 估2022仍缺貨至年底

大聯大（3702）今（16）日召開線上法說會，財務長袁興文、副總林春杰一併出席。提及目前電子產業供應鏈，袁興文指出，面板、被動元件以及記憶體交期都已改善，不過半導體的成熟製程元件仍吃緊，因為成熟製程的新增產能有限，預料明年仍會持續缺貨至年底。

他也指出，成熟製程元件如類比IC、電源管理IC、MCU產品、WiFi與網通產品等也都仍持續吃緊。

就第4季終端庫存調整，林春杰則說，主要是個人電子產品如消費電子應用需求放緩、回到季節模式，在調整當中，除了季節因素，供需長短料也會影響到客戶庫存調整與拉貨，不過調整不見得是壞事，是健康調整。

另外第4季非個人產品，林春杰則說，伺服器、HPC與雲端、車用以及工業物聯網、自動化等則持續強勁，需求強勁不過受限供貨，預期需求強勁仍將延續至明年。

整體而言，袁興文也說，從供應鏈的通路商角度來看，公司持續支持供應鏈與配合，提升價值。更對應聯合國SDG也積極在ESG領域上承諾包含辦公室與自有倉儲2030零排放的第一階段，後續在2050目標達成聯合國宣言目標。S部分則是在人才資本上與外部社會的兩重點，G的公司治理持續強化如董事會多元化加入女性董事與風險管理等持續推行並將推廣至集團。