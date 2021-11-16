出貨上揚及報價走升 第三季DRAM產值季增10%

根據TrendForce調查顯示，今年初以來因DRAM報價翻漲以及供應鏈缺料，多數採購為避免斷貨而不斷擴大拉貨，使得需求端至年中持續強勁。不過，因疫情導致的零組件長短料的問題對於終端產品組裝的衝擊也逐漸加劇，促使部分廠商開始減少購買屬相對長料的記憶體，尤其以PC OEMs業者的態度最為明顯。

不過，所幸伺服器端的需求仍相對有所支撐，帶動多數DRAM供應商第3季出貨仍有小幅增長，加上DRAM報價走揚，推升第3季DRAM總產值季增10.2%，達266億美元。

展望第4季，在供應鏈問題持續紛擾，以及年底庫存盤點即將來臨的雙重壓力下，DRAM庫存偏高的買方在採購力道上恐怕更為縮手，進而導致DRAM價格失去支撐，甚至反轉下跌，結束僅三季的上漲周期。此外，由於第4季將是DRAM報價下跌的首季，買方在認為後續價格只會更低的預期心理下，採買意願恐怕更加低迷，進而擴大後續報價的跌勢，恐連帶影響到後續產值表現。

以營收表現來看，三大DRAM原廠本季皆持續進步，不過在出貨表現上略有分歧，三星（Samsung）及美光（Micron）出貨小幅成長，而SK海力士（SK hynix）則微幅衰退。不過受到DRAM報價上揚的支撐，抵消出貨端上的疲軟，故三大廠第三季營收表現仍有成長。

三星、SK海力士及美光的營收分別上揚11%、8%及12%，漲幅約一成，相比第二季較為收斂。市占率方面，三星以44%位居第一；SK海力士在出貨減少的情況下市占略有縮減，達27.2%，而美光亦小幅上升至22.9%。

以獲利表現來看，受到報價持續走揚，加上先進製程的比重仍逐漸拉升所挹注，眾廠第三季的獲利水準保持逐季進步的趨勢。三星1Znm的占比繼續增加，帶動其營業利益率提升至53%，回到近三年前的高水位；SK海力士同樣在1Znm的加持下，營業利益率上升至47%；而第三大廠美光本次財報季區間（6~8月）的報價漲幅約略等同於韓系廠，其營業利益率亦達42%。

展望第4季，TrendForce認為，在市場價格恐下滑的預測下，DRAM供應商能否使獲利維持在目前的水準，端看各自的先進製程轉進速度與良率表現而定。