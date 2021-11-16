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大聯大樂觀看車用與物聯網 Q3車用成長已逾集團平均

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

大聯大（3702）今（16）日召開法說會，就應用面，大聯大財務長袁興文指出，從大聯大本身觀察，已在汽車電子與物聯網應用開花結果，物聯網更是螞蟻雄兵，應用持續擴大。比如今年第3季以美元計算營收年增約36%，而汽車部分高於集團成長，這部分包含大容量電池代理車用年成長超過40%。

就車用，大聯大副總林春杰也說，今年全球車產能約7100萬台，相對去年低基期而預估年增4%，但不幸車用電子短缺限制成長，而電動車與油電混合車成長更大，電動車估計年成長77.8%，占比7.8%，估計電動車明年出貨將達800萬輛，占比將達10.5%，年增率超過40%，也會是各廠商機所在。

統計也顯示，大聯大交貨客戶群分，第3季台商客戶群33%，陸商58%，袁興文指出，第3季成長較大在電腦部分占比37%，年增約3個百分點，來自商用NB與伺服器需求挹注，另一個高於集團成長則是汽車部分。

至於外界關注股利政策，袁興文指出，預計同步往年在3-4月董事會決定，歷年都在盈餘六至八成左右，實際數據明年再對外公告。

大聯大 電動車

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