裕隆法說:今年市場干擾因素多 尚無法預估明年車市數字

裕隆公司（2201）今(16)日召開法說會，公司指出，2021年1~10月台灣汽車市場總銷量35.7萬台(同期比成長0.7%)，成長力度較前2季度趨緩，主因車用晶片缺貨及物流貨運等因素影響新車銷售。後續仍需觀察零部件供應狀況、貨運塞港等不確定因素。預估今年落在43-44萬之間，最重要因素是晶片跟物流供應問題，另外變數包括大陸限電政策影響供應商生產，對整車生產銷售產生變數變數很多，尚無法說明明年車市預估數字。

裕隆公司並說明，2021年策略夥伴Adiva共同合作開發並委託製造i-Cargo電動物流車具高機動性、高載重、可抽換電池、最後一哩路遞送等元素。未來主要為外銷市場需求，包含：歐洲、日本、新加坡等，第一款車將在明年第1季出貨，至於整體訂單規模，國外訂單陸續接洽進行中。

裕隆公司另一受到矚目的是轉投資事業東風裕隆選擇重整而不是破產。裕隆公司並此說明，受近年大陸汽車市場競爭環境激烈的影響，東風裕隆股東雙方積極為公司尋找策略性投資夥伴。經過各方努力，在地方政府的支持下，東風裕隆已取得杭州地方法院受理東風裕隆預重整申請的通知，後續東風裕隆將透過預重整的法定程序進行策略、資本及債務重組，為東風裕隆引進策略夥伴的資源，以利公司進一步的發展。

針對未來可能投資者，法院透過公正第三方，進行撮合，是預重整最主要的精神。希望能找到債權人跟未來潛在投資者，由法院進行撮合，希望能順利成功。目前保守看待是否可以回沖先前債權，回沖機率不大（但均已認列）。

另外裕隆新店城商業區持續進行中，預期於2021年Q4取得使用執照、2022年Q4商場開幕。住宅區還在規劃跟評估中，看景氣活絡度跟房市反應，目前都還在內部評估討論。